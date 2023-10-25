Тематическую детскую площадку с самолетом и диспетчерской вышкой откроют в Жуковском
Уникальный детский игровой комплекс по авиационной тематике готовят к открытию в Жуковском. На площадке появятся самолет, диспетчерская вышка и флюгер.
«Проект „Научные детские площадки“ стал ключевой инициативой десятилетия науки и технологий, нацеленной на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. На таких площадках дети смогут в игровой форме получать информацию о достижениях отечественной науки и работе ученых», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Первая в Подмосковье научная детская площадка в скором времени откроется в Жуковском, являющемся центром авиастроения. На площади 900 квадратных метров разместили игровые элементы и информационные стенды, которые позволят ребятам узнать о достижениях российских ученых. Главный объект комплекса - «Самолет», стилизованный под настоящий летательный аппарат. Он привлечет детей и позволит почувствовать себя пилотом.
Еще один ключевой элемент - «Диспетчерская вышка». Это многофункциональный тематический комплекс с лазами, горками и интерактивными элементами. Полупрозрачные панели позволяют родителям видеть происходящее внутри, а детям - представлять себя организаторами полетов. На площадке также установили канатную дорогу, карусель, батуты и непременный атрибут любого аэродрома - флюгер.
Вся площадка выполнена из качественных, безопасных материалов. Она скоро заработает, чтобы дети Жуковского могли проводить время с пользой и знакомиться с авиационной наукой.
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