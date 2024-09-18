Телескоп и объектив пополнили музей находок на КПО Подмосковья

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Студенты подмосковного колледжа «Энергия» написали всероссийские проверочные работы. Свои знания проверили учащиеся первых, вторых и третьих курсов структурных подразделений учреждения в Реутове, Балашихе и Богородском округе.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, обязательной проверке подлежат знания по математике и русскому языку.

Свыше тысячи первокурсников написали работы по профильным предметам. Среди них - география, история, обществознание и другие.

Более 250 человек, которые учатся на квалифицированных работников или служащих, также проверили свои знания. Они написали работу на метапредметные результаты.

Результаты ВПР могут использоваться для совершенствования образовательного процесса, а также для анализа состояния системы образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона со вторым местом на Спартакиаде учащихся. Они завоевали 397 наград.

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