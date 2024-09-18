Телескоп и объектив пополнили музей находок на КПО Подмосковья
Коллекция подмосковного музея «Культурный слой» пополнилась новыми экспонатами, найденными на конвейерах комплексов по переработке отходов в сентябре. Это зеркальный телескоп и объектив камеры.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассказали, что зеркальный телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 отлично подходит для наблюдений дальнего космоса. Прибор позволяет рассмотреть объекты, находящиеся на расстоянии от 20 до 90 тысяч километров - туманности, галактики, звезды.
Фотообъектив Canon EF-S 18-55mm известен своим широким диапазоном фокусных расстояний. По экспертной оценке, экспонат принадлежал профессионалу фотодела и полностью отслужил свой срок.
Телескоп и объектив получили вторую жизнь в музее. С 2020 года коллекция «Культурного слоя» приняла более тысячи экспонатов.
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