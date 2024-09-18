18 сентября 2024, 12:17

Телескоп и объектив пополнили музей находок на КПО Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Коллекция подмосковного музея «Культурный слой» пополнилась новыми экспонатами, найденными на конвейерах комплексов по переработке отходов в сентябре. Это зеркальный телескоп и объектив камеры.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассказали, что зеркальный телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 отлично подходит для наблюдений дальнего космоса. Прибор позволяет рассмотреть объекты, находящиеся на расстоянии от 20 до 90 тысяч километров - туманности, галактики, звезды.

Фотообъектив Canon EF-S 18-55mm известен своим широким диапазоном фокусных расстояний. По экспертной оценке, экспонат принадлежал профессионалу фотодела и полностью отслужил свой срок.

Телескоп и объектив получили вторую жизнь в музее. С 2020 года коллекция «Культурного слоя» приняла более тысячи экспонатов.

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Музеи
18 сентября 2024, 12:35
Супруге участника СВО из Егорьевска помогли отремонтировать балкон
Телеканал «360»
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Реконструкцию балконной плиты выполнили в квартире участника СВО в Егорьевске по просьбе его жены. Выполненную работу оценил директор управляющей компании «Новь» Юрий Морозов.

Муж Ксении ушел на передовую в октябре прошлого года. Женщина время зря не теряла, занялась ремонтом квартиры. Давнее желание супругов - отремонтировать балкон.

«Я обратилась в УК „Новь“, и в кратчайшие сроки их команда выполнила замечательную работу», - говорит женщина.

Сотрудники управляющей компании укрепили каркас балконной плиты, залили ее основание цементно-песчаной смесью. В ближайшее время Ксения планирует остеклить балкон, а пока помогает в сборе гуманитарной помощи для участников СВО. Ведь там, за ленточкой, находятся дорогие ей люди.

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Егорьевск
18 сентября 2024, 12:34
Студенты колледжа «Энергия» написали всероссийские проверочные работы
Министерство образования Московской области
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Студенты подмосковного колледжа «Энергия» написали всероссийские проверочные работы. Свои знания проверили учащиеся первых, вторых и третьих курсов структурных подразделений учреждения в Реутове, Балашихе и Богородском округе.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, обязательной проверке подлежат знания по математике и русскому языку.

Свыше тысячи первокурсников написали работы по профильным предметам. Среди них - география, история, обществознание и другие.

Более 250 человек, которые учатся на квалифицированных работников или служащих, также проверили свои знания. Они написали работу на метапредметные результаты.

Результаты ВПР могут использоваться для совершенствования образовательного процесса, а также для анализа состояния системы образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона со вторым местом на Спартакиаде учащихся. Они завоевали 397 наград.

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Студенты
18 сентября 2024, 11:38
Детский сад построят в микрорайоне Щелково-7 к 2025 году
Минстрой МО
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Детский сад на 240 мест построят вблизи улицы Неделина в микрорайоне Щелково-7. Завершить работы планируют в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, подрядчик приступил к обустройству котлована.

Детский сад будет рассчитан на 12 групп. В здании обустроят колясочную, помещения охраны, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, спортивный и музыкальный залы, а также другие помещения. Общая площадь учреждения составит 3,4 тысячи квадратных метров.

На территории разместят игровые и физкультурные площадки, проведут озеленение и благоустройство.

Работы проведут за счет бюджетных средств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады Щелково
18 сентября 2024, 11:35
Подмосковье получило 22 награды на конкурсе «Экспортер года»
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Победителей окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортер года» наградили в Рязани. Почти половину наград — 22 из 47 — получили предприятия из Московской области. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Подмосковные экспортеры стали лучшими в шести номинациях премии, еще в нескольких получили награды.

Компания по производству протезов нижних конечностей «Метиз Производство» стала лучше в своей номинации.

«На сегодняшний день наше производство выпускает механические, пневматические, гидравлические коленные модули, углепластиковые стопы. Есть у нас и бионический протез руки. Осталось сделать электронный коленный модуль, и мы войдем в элиту передовых компаний, которые практически полностью закрывают все потребности пациентов любого возраста, любой активности», - говорит собственник компании Яна Ермалюк.

Производитель кормов для животных «Капитал-ПРОК» также стал лучшим в своей категории. Маркетплейс «Вайлдберриз» принес еще одно первое место, а компания «Мираторг» победила сразу в трех номинациях.

Победители представят Подмосковье и ЦФО на всероссийском этапе, который пройдет в конце года.

Поддержку экспортерам Подмосковья оказывает Фонд ВЭД Московской области. Подробнее об этом можно узнать на сайте exportmo.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Экспорт Торговля конкурсы Промышленность

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