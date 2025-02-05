Телемост с Таганрогом и Ялтой организовали в Чехове

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Главной фишкой программы стал обмен письмами, которые активисты написали друг другу и назвали «Первая чайка».

Такое знакомство точно запомнится всем ребятам надолго. Ведь даже спустя много лет Антон Павлович Чехов вновь объединяет молодежь со всей России.

После приветствия чеховские активисты познакомили товарищей со знаковыми местами округа - усадьбой Мелихово, музеем писем и бульваром Чехова.

«Нашему славному городу уже 70 лет. И раньше он назывался Лопасней, а сейчас мы носим гордое имя нашего великого драматурга», - рассказали они в ходе телемоста.

Почетным гостем мероприятия стал первый заместитель главы Чехова Денис Разуваев. Он пожелал ребятам удачи в намеченных ими целях.