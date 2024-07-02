02 июля 2024, 18:17

Телемост с Китаем прошел в Лобне

Телеканал «360»
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Школьники из Лобни приняли участие в онлайн-занятии школы китайского языка из Шанхая. Преподаватели провели интерактивный урок и познакомили ребят с базовыми фразами.

Для гостьи из Китая подготовили концерт. Она в свою очередь отметила, что русские школьники более открыты и всегда готовы к разговору.

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У Лобни и Китая давно сложились экономические и культурные связи. В прошлом году было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между администрацией округа и городом-побратимом - Тайань. Кроме того, воспитанники детского сада «Чайка» и школы № 9 изучают китайский язык. Директор учреждения Ирина Кырма приняла участие в программе по обмену опытом в Китае, а преподаватель из Китая приехала в Лобню с ответным визитом.

«Мне очень радостно, что гостья посетила именно наш городской округ. Сегодняшний визит в нашу школу - это мост для отношений двух стран», - сказала Ирина Кырма.

Лобня Китай Образование
02 июля 2024, 18:28
Творческая встреча с бардом Василием Лысачом прошла в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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День семьи, любви и верности отпраздновали в клубе «Активное долголетие» в Мытищах. Перед гостями с концертом выступил бард Василий Лысач.

Автор-исполнитель Василий Лысач завсегдатай праздничных концертов в клубе «Активное долголетие» в Мытищах.

«Он замечательно поет под гитару свои песни. И сегодня все они будут посвящены вечным ценностям. А зрители - люди, достигшие серебряного возраста, за плечами которых богатый опыт, семейные традиции, с удовольствием послушают, а потом за чашечкой чая вспомнят былые годы», - рассказала руководитель клуба «Активное долголетие» в Мытищах Снежана Галушевская.

Многие участники клуба считают его вторым домом. В январе 2025-го проект в Мытищах отметит пять лет работы.

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Мытищи Активное долголетие
02 июля 2024, 18:25
Глава Лобни Анна Кротова провела обход торговых объектов на улице Некрасова
Администрация г.о. Лобня
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова, в сопровождении своего заместителя, Елены Лапшиновой, осуществила очередной обход торговых объектов округа. В этот раз она осмотрела точки торговли в домах № 8 и № 11 на улице Некрасова.

Анна Владимировна поделилась в своем Telegram-канале , что необходимо обновить разметку возле здания «Рукоста», завершить работы по бордюру у входной группы и привести в порядок газон.

Кроме того, глава посетила ветеринарную клинику «Флора» на улице Некрасова. Там она провела беседу с персоналом и владелицей бизнеса, назначив личный прием для решения их вопросов.

Непрерывное внимание к инфраструктуре и предприятиям города подчеркивает стремление муниципалитета к улучшению условий жизни и работы жителей Лобни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Лобня Торговля
02 июля 2024, 18:21
Трубный завод в Ногинске нарастит производство за счет льготного займа
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Ногинский трубопрофильный завод получил льготный займ почти в 130 миллионов рублей. На полученные средства компания расширит мощности действующего предприятия. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«Общий объем инвестиций в проект превысит 230 миллионов рублей. Запуск производства запланирован на 2025 год», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания основана в 2013 году. Действующие мощности предприятия позволяют выпускать более 50 видов труб. Новая производственная линия позволит НТПЗ обеспечить дополнительно выпуск 28 тысяч тонн трубной продукции в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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Инвестиции Заводы
02 июля 2024, 18:07
Первенство по футболу среди дворовых команд пройдет в Лобне 12 июля
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В городском округе Лобня открыта регистрация команд для участия в Первенстве муниципалитета по футболу среди подростков в возрасте 12-14 лет. Старт соревнований намечен на 12 июля.

Турнир проводится с целью способствовать развитию спортивных навыков и сплочению молодежи через спортивные соревнования. Мероприятие пройдет на спортивной площадке «Академии спорта» в формате 6×6. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное.

Напомним, что городской округ Лобня активно развивает спортивную инфраструктуру. В конце прошлого года на территории школы «Академия спорта» была открыта новая многофункциональная площадка, что способствует разнообразию спортивных мероприятий и занятий для жителей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Лобня Футбол

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