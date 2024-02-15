Телемост на тему раздельного сбора отходов провели для школьников в Чехове

Система «Безопасный регион», функционирующая на территории Московской области, включает в себя более 130 тысяч камер. Они установлены в подъездах, парках, дворах, а также в местах массового скопления людей. Технологии помогут проконтролировать ход выборов президента в Подмосковье.

По словам начальника управления общественной безопасности Главного управления региональной безопасности Московской области Дмитрия Алексеева, использование системы «Безопасный регион» способствует увеличению раскрытия преступлений в 1,5-2 раза.

«Также снижается количество совершенных преступлений в общественных местах и на улицах», - указал Дмитрий Алексеев.

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» будет задействована на выборах уже второй год подряд. Она обеспечит контроль не только на избирательных участках, но и на прилегающих территориях. Камеры фиксируют происходящее и помогают предотвращать нарушения, что способствует повышению легитимности выборов и безопасности избирателей.

Записи с камер видеонаблюдения, установленных в местах массового скопления людей и на социальных объектах региона, хранятся в течение 30 дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

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