25 января 2025, 11:04

Телемост между отделениями «Движения первых» провели в Волоколамске

Волоколамское "Движение первых"
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Волоколамские школьники познакомились с активистами «Движения первых» из Северска в Томской области. Отделения начали дружить благодаря инициативе кураторов Ольги Царенковой и Олеси Ершовой.

Ученики гимназии № 1 в Волоколамске и ребята из школы № 198 в Северске входят в состав клуба «Большая перемена» объединения «Движение первых».

Весной прошлого года северский клуб получил в подарок от представителя гимназии, педагога и краеведа, заслуженного учителя России, Героя Труда Российской Федерации Татьяны Бабуровой ее фундаментальный труд - четырехтомник «Из века в век, или Волоколамский хронограф». Книги передала куратор волоколамского отделения Ольга Царенкова.

Накануне Нового года учащиеся из Волоколамска и Томска обменялись письмами, поздравительными открытками и подарками.

Теперь два клуба пообщались в формате телемоста. Ребята познакомились друг с другом, рассказали о проектах «Движения первых» и клуба «Большая перемена», достопримечательностях своих городов.

Активное участие в разговоре приняла председатель регионального совета «Движения первых» в Московской области, ученица гимназии Диана Полежаева.

«Наш телемост проходил в столь живой, дружеской атмосфере, что все просто забыли об огромном расстоянии, разделяющем два наших города. Оно было преодолено „Движением первых“, объединяющим ребят всей России», - сказала председатель Волоколамского местного отделения «Движения первых» Светлана Баринова.

Волоколамск
25 января 2025, 12:08
Студентам в Дмитрове рассказали об условиях поступления в военные академии
Дмитровский техникум
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В Дмитровском техникуме студенты встретились с военными из воинской части Службы специального контроля Министерства Обороны России и курсантом Пермского военного училища. Ребятам рассказали о поступлении в специализированные заведения и преимуществах обучения.

Урок мужества провели военные из воинской части Службы специального контроля Министерства Обороны Российской Федерации. Они рассказали о повседной деятельности и возможностях, которые открываются перед студентами при поступлении в Академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и Академию связи имени Буденного.

Курсант Пермского военного училища поделился впечатлениями об обучении, рассказал о принципах мужества и дисциплины, которые формируются у военных.

Задача преподавателей и приглашенных гостей - рассказать о требованиях, перспективах и тонкостях специальностей.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила, что такие встречи помогают определиться с призванием и выбрать будущую профессию.

Военные Дмитров
25 января 2025, 12:06
Еще одной семье в Дмитрове подключили газ по президентской программе
Филиал «Север» АО «Мособлгаз»
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Специалисты «Мособлгаза» в Дмитрове подключили еще один дом в селе Белый Раст к газу. В рамках программы собственникам довели коммуникации до границ участка, а оставшиеся работы оплатили жильцы.

В Дмитровском округе продолжают подключать дома в рамках президентской программы «Социальная газификация».

«О программе мы узнали по телевизору. Отапливались электричеством, кварцевыми обогревателями. Выходило в районе 20 тысяч рублей, если не больше. В морозы так вообще - очень много. Газ для меня - это, прежде всего, экономия на платежах и тепло. Ведь от электричества тепло совсем не такое, как от газа! Особую благодарность хочу выразить нашему куратору - Бутырскому Кириллу Игоревичу. Именно он приложил все усилия и сделал все, чтобы в наш дом пришел газ» - сказала хозяйка дома Юлия Николаевна.

Заявку на подключение можно подать на сайте в любое время. По условиям программы домовладение должно быть зарегистрировано и находиться в населенном пункте, в котором есть распределительный газопровод.

В рамках программы коммуникации подводят до границ участка, а подготовку дома к подключению проводит собственник.

«Благодаря государственной поддержке жизнь в наших селах становится более комфортной и приятной. Мы продолжаем трудиться над тем, чтобы каждый житель Дмитровского округа мог воспользоваться преимуществами социальной газификации и улучшить свои жилищные условия», - отметил Иван Курданин, глава Дмитровского муниципального округа.

Отметим, услуги по строительству предоставляет как АО «Мособлгаз» , так и специализированные строительные организации.

Газ Дмитров
25 января 2025, 08:00
Главврач МОДКТОБ Александр Григорьев поздравил будущих коллег с Днем студента
Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета)
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Многие студенты-медики трудятся в стенах МОДКТОБ медсестрами и ординаторами, некоторые бывшие волонтеры стремятся в травматолого-ортопедическую больницу для начала своей врачебной трудовой деятельности. Главный врач МОДКТОБ поздравил будущих коллег с Днем студента и пожелал им успехов в профессиональной деятельности.

«На базе МОДКТОБ функционирует целых две кафедры: кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова и кафедра травматологии-ортопедии ФУВ МОНИКИ», - уточнил Григорьев.

По его словам, с 2020 года образовательное учреждение выпустило 14 клинических ординаторов, девять из которых трудоустроились в медицинских организациях здравоохранения Московской области. Григорьев подчеркнул, что передача опыта и знаний от практикующих специалистов - это отличная возможность погрузиться в профессию и приобщиться к практической травматологии и ортопедии.

Здравоохранение Медицина Студенты
24 января 2025, 23:47
Семинар о сметах контракта в автоматизированном режиме прошел в Подмосковье
Минстрой МО
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Минстройкомплекса Московской области провел семинар о формировании смет контракта в автоматизированном виде. В мероприятии приняли участие представители Центральных исполнительных органов региона, заказчики и подрядные организации.

На встрече представили новый функционал, который позволяет формировать сметы контрактов в автоматизированном виде. Его разработала компания МГК «Гранд». Раньше составлять сметы приходилось вручную.

В ведомстве уточнили, что новый функционал имеет практическую ценность. Им уже воспользовались представители «Дирекциеи заказчика капитального строительства» и сформировали сметы контрактов по семи возводимым объектам.

Здравоохранение Медицина Студенты

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