14 сентября 2024, 16:06

Telegram-канал с оперативной информацией о ЧС запустили в Жуковском

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В Жуковском запустили специальный Telegram-канал, в котором будут выкладывать оперативную информацию о случаях возникновения угроз. Это могут быть сообщения о природных явлениях и других чрезвычайных ситуациях.

Telegram-канал назвали «Радар Жуковский». Его создала администрация городского округа.

В канале будут оперативно информировать жителей о возникновении угроз различного характера.

Это могут быть атаки беспилотных летательных аппаратов, ракетная опасность, природные катаклизмы и другие чрезвычайные ситуации.

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Жуковский
14 сентября 2024, 15:52
Пожар потушили в Дачном лесничестве в Раменском
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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В Дачном лесничестве недалеко от поселка совхоза «Раменское» потушили пожар. Местные жители обнаружили возгорание на площади 0,01 гектара и сообщили о нем по номеру 112.

На место возгорания направили две единицы техники и сотрудников лесопожарной службы. Ликвидировать низовой пожар удалось за 2,5 часа. Установлено, что причиной его возникновения стали действия человека. Подозреваемых уже установили, по данному факту ведется следствие.

Напомним, за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрены штрафы до двух миллионов рублей, а также лишение свободы до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Раменское
14 сентября 2024, 15:38
Депутат Госдумы Алла Полякова встретилась в жителями в Красногорске
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Прием жителей прошел в отделении партии «Единая Россия» в Красногорске. Участники встречи обратились к депутатам и представителями администрации с вопросами, касающимися дорог и предоставления участков многодетным семьям.

С жителями общались депутат Государственной думы, руководитель региональной общественной приемной партии Алла Полякова, первый заместитель министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, заместитель главы Красногорска Евгений Елизаров и муниципальный депутат Артур Бадретдинов.

Многодетная мать из Опалихи Оксана Синельникова попросила обустроить подъезд к дачному участку, а также предоставить землю ее семье как многодетной.

«Одни из самых сложных вопросов для решения - это предоставление земельных участков многодетным семьям, мы над этим работаем, подбираем участки. Конечно, это получается не очень быстро, потому что очереди большие, участков в Московской области недостаточно, но тем не менее очереди везде продвигаются, участки оформляются, мы проводим там дороги и электричество», - сказал Алексей Вьюрков.

Специалисты дали разъяснения по всем вопросам. Каждому заявителю также направят письменный ответ.

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Красногорск Депутаты Дороги
14 сентября 2024, 15:35
Более 6 тысяч саженцев высадили в Химках в рамках экологической акции
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В деревне Брехово в городском округе Химки состоялась экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», в рамках которой жители поселения высадили более шести тысяч саженцев сосны и ели. В мероприятии также принял участие депутат Совета депутатов городского округа Химки Алексей Федоров.

Сотни химчан вместе с сотрудниками комитета лесного хозяйства пришли озеленить свой округ. Администрация Химок организовала выдачу необходимого инвентаря.

«Химки каждый год принимают участие в этой акции. Я хочу поблагодарить всех активных жителей, которые к нам присоединились. С каждым годом участников становится всё больше. Сегодня мы видим, что тот лес, который мы сажали в прошлом, уже подрос. Сегодня тут гуляют и отдыхают люди», - отметил Алексей Федоров.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что подобные экологические акции проводятся в Химках и по всему региону дважды в год - весной и осенью. Жители не только высаживают деревья, но и убирают мусор и неликвидную древесину. Главная цель мероприятий - повышение экологического благополучия лесов, парков, скверов и пригородных территорий, а также воспитание у населения бережного отношения к природе.

Напомним, что в Подмосковье акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится до 29 сентября. Она охватит 20 лесных участков и более 370 муниципальных площадок. Общая площадь лесных массивов, на которых высадят более 37 тысяч сеянцев сосны и ели, превысит 54 гектара.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Общественные акции
14 сентября 2024, 15:27
Заместители главы Чехова провели обход придомовых территорий в Мещерском
Медиасток.рф
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В городском округе Чехов продолжается активная работа по поддержанию чистоты и порядка на общественных и дворовых территориях. В поселке Мещерское по поручению главы округа проведен обход придомовой территории заместителями главы Артемом Поповым и Алексеем Родином совместно с представителями ЖКХ.

В ходе обхода особое внимание было уделено состоянию детской игровой площадки. Были намечены работы по уборке лишних предметов, окосу травы и закраске граффити. Заместитель главы Алексей Родин отметил необходимость ремонта входных групп и устранения вандальных надписей на домах.

«Обратили внимание на некоторые недочёты, которые существуют у управляющей компании. Все поручения уже даны, и управляющие компании отработают эти вопросы в ближайшее время», - заявил Родин.

По итогам обхода все выявленные проблемы будут оперативно решены, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей округа.

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Благоустройство ЖКХ Чехов

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