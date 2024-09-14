Telegram-канал с оперативной информацией о ЧС запустили в Жуковском

В Дачном лесничестве недалеко от поселка совхоза «Раменское» потушили пожар. Местные жители обнаружили возгорание на площади 0,01 гектара и сообщили о нем по номеру 112.

На место возгорания направили две единицы техники и сотрудников лесопожарной службы. Ликвидировать низовой пожар удалось за 2,5 часа. Установлено, что причиной его возникновения стали действия человека. Подозреваемых уже установили, по данному факту ведется следствие.

Напомним, за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрены штрафы до двух миллионов рублей, а также лишение свободы до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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