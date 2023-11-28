Техобслуживание оборудования для лучевой терапии проведут в онкодиспансере в Балашихе

Специалисты «Мособлэнерго» представили компанию на Дне открытых дверей НИУ «МЭИ». Об этом сообщили в министерстве энергетики Подмосковья.

«Представители управления по работе с персоналом энергокомпании провели работу с абитуриентами, планирующими поступление в НИУ „МЭИ“. Специалисты „Мособлэнерго“ ознакомили их с возможностями целевого обучения по электроэнергетическим специальностям по направлению от предприятия и прохождения производственной практики во время учебы», - уточнили в ведомстве.

Также студентам рассказала об условиях трудоустройства в компанию.

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