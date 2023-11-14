14 ноября 2023, 06:00

Техобслуживание котельных психиатрической больницы № 8 Подмосковья проведут в 2024 году

«Егорьевская психиатрическая больница»
Читайте нас в: Google Новости

Техническое обслуживание и ремонт котлов в котельных психиатрической больницы № 8 проведут до 30 июня 2024 года. Речь идет о филиалах «Шатурская психиатрическая больница» в поселке Саматиха и «Егорьевская психиатрическая больница» в поселке Павлова. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит технически обслужить шесть угольных котельных.

«… также гидравлическую опрессовку системы водоснабжения, тепловых трасс и котлоагрегатов, подготовку к отопительному осенние-зимнему периоду, профилактический осмотр оборудования и ремонт оборудования, очистку поверхностей секций от сажи и другие работы», - уточнили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Заявки будут принимать до 17 ноября. Стартовая цена контракта составила 3,6 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Больницы Егорьевск Шатура
14 ноября 2023, 04:00
Более тысячи свалок выявили в Подмосковье с начала года
Минэкологии МО.
Читайте нас в: Google Новости
С начала года в Московской области выявили 1018 свалок, ликвидировали — 936. Об этом сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Минэкологии Подмосковья подвело итоги по выполнению целевых показателей качества окружающей среды с июля по сентябрь. Их установили в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Это атмосферный воздух, водные объекты, обращение с отходами и сохранение лесного потенциала.

«По сути, оценивается качество природоохранной работы в регионе. На 2023 год Подмосковью был установлен годовой коэффициент в размере 104,2 процента, по итогам третьего квартала он уже превышен на 4,4 процентных пункта», - сообщил Фирсов.

По его словам, на это повлияла успешная работа по обращению с отходами. Также качество окружающей среды в регионе улучшилось благодаря мероприятиям в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых алгоритмах вывоза твердых бытовых отходов в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Минэкологии Подмосковья Экология
14 ноября 2023, 02:00
Объекты возле аэродрома Домодедово разрешили размещать без согласования
фото мособлархитектуры
Читайте нас в: Google Новости
Строительство, реконструкция или размещение объектов на приаэродромной территории аэродрома Домодедово разрешили проводить без согласования с Центральным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, сообщили в Мособлархитектуре.

«При этом получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора остается обязательным для объектов, в отношении которых установлены требования по уровню шумового воздействия», - заявил министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Изменения коснутся 11 городских округов, которые входят в данную зону. Это Домодедово, Подольск, Ленинский округ, Чехов, Раменский, Жуковский, Воскресенск, Дзержинский, Котельники, Люберцы и Ступино.

Ранее для согласования объектов в год ведомство получало около 1,2 тысячи заявок.

Те же нововведения начнут действовать для аэродромов Внуково, Шереметьево, Черное, Луховицы (Третьяково) и Чкаловский. При этом правило не коснется приаэродромных территорий аэродромов Раменское, Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино, Малино, Серпухов (Дракино), Москва (Волосово) и Коломна (Коробчеево). В их отношение разрешение можно получить на портале госуслуг.

Выдачу заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе можно по ссылке , санитарно-эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора по Московской области - здесь , согласование авиационных властей для аэродромов Раменское (Жуковский) - по ссылке , для аэродромов Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино - здесь , для Малино, Волосово, Дракино и Коробчеево - тут.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Авиация
13 ноября 2023, 23:56
Более 7,6 тысячи бесхозных объектов недвижимости выявили в Подмосковье за полгода
Антон Чернов
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области за последние полгода выявили свыше 7,6 тысячи объектов недвижимости, которые никем не используются. Их уже разместили на инвестпортале для местных предпринимателей.

Так, специалисты обнаружили 4,1 тысячи участков земли и 3,5 тысячи объектов капитального строительства.

«Это объекты, которые могут приносить региону реальный доход и использоваться для размещения бизнеса. Прежде чем тот или иной объект загружается на региональный инвестпортал, муниципалитеты разрабатывают по каждому из них дорожную карту по его вовлечению», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Для увеличения дохода в Подмосковье планируют вовлечь не менее 15% бесхозных объектов.

В этом году в бюджет городских округов региона от продажи и аренды недвижимости поступило 19,6 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
13 ноября 2023, 22:22
Работники «Мособлпожспаса» помогли посадить санитарный вертолет под Можайском
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли безопасно посадить санитарный вертолет. Он приземлился рядом с деревней Красный Балтиец под Можайском.

По словам замначальника части Романа Протасевича, спасатели осветили вертолетную площадку, помогли медикам доставить четырехлетнего пациента с сильными ожогами до вертолета.

«Санавиация доставила пострадавшего малыша в больницу городского округа Люберцы», - добавил Протасевич.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Можайск

Новости по теме