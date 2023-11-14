Техобслуживание котельных психиатрической больницы № 8 Подмосковья проведут в 2024 году
Техническое обслуживание и ремонт котлов в котельных психиатрической больницы № 8 проведут до 30 июня 2024 года. Речь идет о филиалах «Шатурская психиатрическая больница» в поселке Саматиха и «Егорьевская психиатрическая больница» в поселке Павлова. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Подрядчику предстоит технически обслужить шесть угольных котельных.
«… также гидравлическую опрессовку системы водоснабжения, тепловых трасс и котлоагрегатов, подготовку к отопительному осенние-зимнему периоду, профилактический осмотр оборудования и ремонт оборудования, очистку поверхностей секций от сажи и другие работы», - уточнили в Комитете по конкурентной политике Московской области.
Заявки будут принимать до 17 ноября. Стартовая цена контракта составила 3,6 миллиона рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.
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