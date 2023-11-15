Техобслуживание инженерных систем проведут в перинатальном центре в Видном в 2024 году
Техническое обслуживание зданий, сооружений, строений, инженерного оборудования и коммуникаций Видновского перинатального центра запланировали на 2024 год. Подрядчику начали искать благодаря конкурсу в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Работы требуется провести в основном и детском отделениях на Заводской улице без остановки деятельности медучреждения.
«В рамках технического задания будут проводиться анализ состояния инженерных систем, техническое обслуживание систем жизнеобеспечения здания: ГВС, ХВС, канализация, отопление, вентиляция, электроснабжение, освещение и организована круглосуточная диспетчерская служба для оперативного приема текущих и аварийных заявок», - уточнили в комитете по конкурентной политике региона.
Работы оплатит фонд обязательного страхования и из средств, полученных с платных услуг. Стартовая цена контракта составила 4,9 миллиона рублей.
Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 22 ноября.
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