Техобслуживание инженерных систем проведут в перинатальном центре в Видном в 2024 году

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Работы требуется провести в основном и детском отделениях на Заводской улице без остановки деятельности медучреждения.

«В рамках технического задания будут проводиться анализ состояния инженерных систем, техническое обслуживание систем жизнеобеспечения здания: ГВС, ХВС, канализация, отопление, вентиляция, электроснабжение, освещение и организована круглосуточная диспетчерская служба для оперативного приема текущих и аварийных заявок», - уточнили в комитете по конкурентной политике региона.

Работы оплатит фонд обязательного страхования и из средств, полученных с платных услуг. Стартовая цена контракта составила 4,9 миллиона рублей.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 22 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе.

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