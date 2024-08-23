23 августа 2024, 10:27

Технопарк «Кванториум» откроют в Инженерной школе в Дмитрове

Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Технопарк «Кванториум» в Инженерной школе Дмитрова станет пространством для развития детей в возрасте от шести до 17 лет. Школьники округа смогут изучать там научно-исследовательские и инженерно-технические направления.

Для нового технопарка закупили высокотехнологичное оборудование. Преподавать в «Кванториуме» будут победители и призеры всероссийских профессиональных и научных конкурсов и чемпионатов.

Ребятам смогут изучать там хайтек, промышленный дизайн, беспилотные авиационные системы, IT-компетенции и естественнонаучные дисциплины: физику, химию, биологию.

В технопарке дети получат начальное инженерное образование, смогут освоить проектную деятельность, теорию решения изобретательских задач и другие компетенции. Занятия в «Кванториуме» будут проходить во внеурочное время. Посещать их смогут ученики всех школ округа, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы будем опираться на опыт наших коллег и развивать это направление в Дмитрове, чтобы дать детям возможность раскрыть свой потенциал и получить качественное образование в сфере науки и технологий», - сказала начальник управления образования администрации Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова.

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Школы Дмитров Технологии
23 августа 2024, 11:17
Еще 133 участка и помещения выставили на торги в Подмосковье за неделю
Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ
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С 12 по 16 августа Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги еще 133 лота. Среди них 93 земельных участка в аренду и 30 наделов на продажу.

В Зарайске можно взять в аренду земельный участок для ЛПХ, площадью 20 соток. Он находится в деревне Чернево на улице Лесной.

В Лыткарине продается нежилое помещение на цокольном этаже жилого дома площадью 166,9 квадратных метра. Начальная цена составляет 7,62 миллиона рублей.

В Богородском округе предлагается в аренду земельный участок под склад площадью 127,9 сотки. Он находится в городе Старая Купавна на Дорожной улице. Начальная цена - 3,024 миллиона рублей в год.

Все предложения можно найти на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
23 августа 2024, 10:56
Аварийный дом снесли во 2-м Декабрьском переулке в Ногинске
Мособлархитектура
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В Московской области продолжается работа по ликвидации недостроенных, самовольных и аварийных зданий. Один такой объект выявили в Ногинске на 2-м Декабрьском переулке. Это оказался бывший жилой дом № 3А.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что двухэтажное здание 1958 года постройки, общей площадью около 430 квадратных метров, располагалось рядом с жилыми домами. Его признали аварийным, а жителей восьми квартир расселили.

После этого здание пустовало и разрушалось. Через портал «Добродел» жители обращались с просьбой снести его. В июле текущего года дом ликвидировали.

Всего в Богородском округе выявлено 274 проблемных объекта. На данный момент снесено, достроено или приведено в порядок 175 из них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья. Округа приступят к расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.

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Богородский Аварийное жилье
23 августа 2024, 10:27
Прием по защите прав предпринимателей пройдет в Павловском Посаде 28 августа
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Представители бизнеса Московской области смогут попасть на прием к руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона по городскому округу Павловский Посад Маргарите Смирновой 28 августа. Предварительно необходимо записаться на прием по телефону 8 (496) 435-33-65 или по электронной почте vmtpp@vmtpp.ru.

На встрече рассмотрят вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения. Прием пройдет с 10:00 до 13:00 по адресу: площадь Революции, 4, офис 315.

Напомним, общественные приемные омбудсмена Владимира Головнева находятся в 46 муниципальных образованиях региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Павловский посад
23 августа 2024, 10:17
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 23 августа
Медиасток.рф
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Пробки на подмосковных дорогах оценили в четыре балла утром 23 августа. Заторы образовались на некоторых шоссе и трассах региона.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Щелковском, Каширском, Киевском, Дмитровском, Пятницком, Носовихинском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров, держать дистанцию и не превышать скорость.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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