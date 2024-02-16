Технологию QR-кода применят на избирательных участках Подмосковья в дни выборов президента

Специальное программное обеспечение автоматически проверяет все сведения и в случае обнаружения несоответствий данных уведомляет оператора. Применение технологии поможет избежать ошибок при подсчете голосов и сэкономить время при передаче данных из участковых комиссий в территориальные.

Это работает следующим образом: сведения, содержащиеся в протоколе, зашифровываются в QR-код, который размещается на протоколе УИК об итогах голосования. Затем, при сканировании QR-кода, данные автоматически попадают в государственную автоматизированную систему «Выборы».

Напомним, выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

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