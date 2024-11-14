14 ноября 2024, 13:23

Технологии и надежность. Андрей Воробьев отметил высокие стандарты работы трубного завода в Климовске

Пресс-служба губернатора Московской области
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Самый крупный завод по производству труб в Европе работает в Подольске. Ежегодно на предприятии группы «Полипластик» выпускают свыше 65 тысяч тонн продукции, которую используют для модернизации сетей по всему региону. Сотрудников завода лично поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На подольском заводе не только изготавливают трубы, но и активно внедряют современные технологии и инновации. Всего на предприятии трудятся свыше 700 человек.

«Хотел бы всем сотрудникам сказать слова благодарности за технологии, которые вы внедряете и за надежность, которую обеспечивает продукция», - сказал губернатор.

Сейчас в Подмосковье реализуют масштабные программы модернизации ЖКХ. Полимерные трубы будут использовать для обновления водопроводов, канализаций, газовых и электросетей. По словам губернатора, продукцию завода также применяют при строительстве и реконструкции очистных сооружений.

«В Московской области, как и во всей нашей большой стране, идет масштабная программа модернизации, в частности, очистных сооружений. Расширяются сети холодного и горячего водоснабжения. Крайне важно иметь собственную отечественную продукцию, которая и конкурентноспособная, и обладает всеми необходимыми качествами», - добавил Воробьев.

Для обеспечения завода кадрами предприятие наладило сотрудничество с Подольским колледжем имени Никулина, а также с колледжем «Московия». С 2023 года на работу пришли 26 выпускников.

Подольск ЖКХ Андрей Воробьев Заводы
14 ноября 2024, 14:26
Речные трамваи в Химках перевезли свыше 100 тысяч пассажиров в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Специалисты подвели итоги работы водных трамваев по маршруту «Химки — Северный речной вокзал». Всего за летний период по водной глади округа совершили прогулку более 100 тысяч пассажиров.

Каждый день теплоход совершал по восемь рейсов в обе стороны. Навигация открывалась от причала «Химки» в 9:00. Добраться до «Северного речного вокзала» точки можно было за 25 минут со скоростью 15 километров в час.

«Люди выбирают речные маршруты за их удобство и живописные пейзажи побережья Канала имени Москвы. В этом году ими воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Это на 30% больше, чем в прошлом году», - отметил начальник отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации Химок Денис Гаврилов.

Теплоход «850 лет Москве» единовременно может перевезти до 150 пассажиров. Оплатить прогулку на нем можно с помощью проездной карты «Тройка» или в кассе причала. Стоит такое средство передвижения 150 рублей в один конец, а дети до семи лет могут прокатится на речном трамвае бесплатно.

Отметим, что речная навигация в этом году завершится 14 ноября. Последний рейс отчалит от набережной канала Москвы в 18:10.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Реки
14 ноября 2024, 14:15
Студенты из Дмитрова приняли участие в областном форуме «Мы — Россия»
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Второй молодежный форму собрал более полутора тысяч участников из муниципалитетов Подмосковья, а также из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и Белоруссии. В мероприятии участвуют студенты Дмитровского техникума и сотрудники молодежного центра «Сфера».

В течение четырех дней юноши и девушки участвуют в различных мастер-классах и встречах с популярными телеведущими и блогерами. В программу форума вошли пять образовательных блоков: организация мероприятий, информационная безопасность, ораторское искусство, социальные навыки и медиашкола.

Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что благодаря участию в форуме молодые люди могут обмениваться опытом и получать поддержку опытных специалистов. Мероприятие помогает молодежи развивать лидерские качества и коммуникативные навыки, находить единомышленников и расширять кругозор.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Дмитров
14 ноября 2024, 14:03
Более миллиона заявок в кружки и секции приняли в Подмосковье с января
Министерство образования МО
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Жители Подмосковья подали более 1,4 миллиона заявлений в кружки и секции в этом году. Наиболее популярными направлениями стали социально-гуманитарные, художественные и физкультурно-спортивные занятия.

По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, родители могут из дома записать детей в онлайн-формате сразу на несколько занятий.

«Для удобства родителей мы полностью оцифровали запись ребенка в кружки и секции. Отмечу, что с начала года более миллиона электронных заявлений уже было подано родителями», - сказала Болатаева.

В Министерстве образования Московской области напомнили, что выбрать секцию дополнительного образования можно на сайте new.dop.mosreg.ru.

Дети Образование
14 ноября 2024, 13:27
Еще 7 тыс заявок на перевод дач в жилые дома подали в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Электронной услугой по признанию садового дома жилым воспользовались около семи тысяч раз с начала года. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» - «Операции с недвижимостью».

После того, как дачник подал заявку на перевод своей садовой недвижимости в жилую, рассматривать вопрос начинает администрация городского округа. Именно она и принимает итоговое решение. Результат услуги направят в личный кабинет в течение 13 рабочих дней.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Недвижимость

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