Технологии и надежность. Андрей Воробьев отметил высокие стандарты работы трубного завода в Климовске
Самый крупный завод по производству труб в Европе работает в Подольске. Ежегодно на предприятии группы «Полипластик» выпускают свыше 65 тысяч тонн продукции, которую используют для модернизации сетей по всему региону. Сотрудников завода лично поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
На подольском заводе не только изготавливают трубы, но и активно внедряют современные технологии и инновации. Всего на предприятии трудятся свыше 700 человек.
«Хотел бы всем сотрудникам сказать слова благодарности за технологии, которые вы внедряете и за надежность, которую обеспечивает продукция», - сказал губернатор.
Сейчас в Подмосковье реализуют масштабные программы модернизации ЖКХ. Полимерные трубы будут использовать для обновления водопроводов, канализаций, газовых и электросетей. По словам губернатора, продукцию завода также применяют при строительстве и реконструкции очистных сооружений.
«В Московской области, как и во всей нашей большой стране, идет масштабная программа модернизации, в частности, очистных сооружений. Расширяются сети холодного и горячего водоснабжения. Крайне важно иметь собственную отечественную продукцию, которая и конкурентноспособная, и обладает всеми необходимыми качествами», - добавил Воробьев.
Для обеспечения завода кадрами предприятие наладило сотрудничество с Подольским колледжем имени Никулина, а также с колледжем «Московия». С 2023 года на работу пришли 26 выпускников.