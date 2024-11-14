Технологии и надежность. Андрей Воробьев отметил высокие стандарты работы трубного завода в Климовске

На подольском заводе не только изготавливают трубы, но и активно внедряют современные технологии и инновации. Всего на предприятии трудятся свыше 700 человек.

«Хотел бы всем сотрудникам сказать слова благодарности за технологии, которые вы внедряете и за надежность, которую обеспечивает продукция», - сказал губернатор.

Сейчас в Подмосковье реализуют масштабные программы модернизации ЖКХ. Полимерные трубы будут использовать для обновления водопроводов, канализаций, газовых и электросетей. По словам губернатора, продукцию завода также применяют при строительстве и реконструкции очистных сооружений.

«В Московской области, как и во всей нашей большой стране, идет масштабная программа модернизации, в частности, очистных сооружений. Расширяются сети холодного и горячего водоснабжения. Крайне важно иметь собственную отечественную продукцию, которая и конкурентноспособная, и обладает всеми необходимыми качествами», - добавил Воробьев.

Для обеспечения завода кадрами предприятие наладило сотрудничество с Подольским колледжем имени Никулина, а также с колледжем «Московия». С 2023 года на работу пришли 26 выпускников.