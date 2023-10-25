Директор ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» Дмитрий Ефимов добавил, что на производстве в основе селекции ведется работа с двумя породами кур.

«Первая - Корниш, которая была выведена еще в конце XIX века в Англии. Это тяжелая птица, у которой много мяса. Вторая - Плимутрок, ее вывели в начале XIX столетия в США. Она обладает немного другими характеристиками - очень высокая яйценоскость, куры могут давать более 200 яиц в год», - рассказал Дмитрий Ефимов.

Он подчеркнул, что птица выведенного кросса «Смена-9» способна прирастать 63,5 грамма в сутки, а в лучших опытных партиях - до 75 граммов. Данная цифра вполне может конкурировать с западными аналогами. В СГЦ «Смена» работает более 300 человек - это научные сотрудники, селекционеры и другие профильные специалисты.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, принявший участие в совещании, отметил, что Россия достигла высоких результатов в выращивании и переработке птицы. Однако в большинстве случаев в бройлерном птицеводстве используются племенные ресурсы иностранного происхождения. Именно поэтому в 2022 году по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина началось строительство селекционного центра для тиражирования кросса кур «Смена-9». На реализацию проекта ушло чуть больше года - в сентябре он был запущен в промышленную эксплуатацию.

«Данный проект уникален для нашей страны. Это первый селекционный центр полного цикла, где используются самое современное оборудование и передовые технологии работы с птицей. Надо сказать, что апробация нашего кросса в условиях производства показала высокий потенциал продуктивности. Поэтому дальнейшая задача - с помощью научного обеспечения создать условия для его масштабирования», - сообщил Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что именно это и будет делать центр «Семена» в Подмосковье. За счет программы к 2030 году планируется обеспечить долю производства мяса птицы на основе отечественного кросса кур на уровне не менее 25%. Это, в свою очередь, повысит уровень продовольственной безопасности страны.

Масштабный проект, направленный на повышение продовольственной безопасности страны и региона, реализовали при поддержке федерального правительства. Он полностью обеспечит импортозамещение производства бройлеров на территории Московской области. Кроме того, в дальнейшем планируется наладить экспорт племенной продукции.

Строительство новых производственных участков СГЦ «Смена» в Сергиево-Посадском округе началось в июне 2022-го и завершилось в октябре 2023 года. На реализацию проекта выделили 8,3 миллиарда рублей, из которых более двух миллиардов - из регионального бюджета. Московская область оперативно предоставила земельный участок, обеспечила необходимую инфраструктуру, а также обустроила три дороги, которые обеспечили удобный подъезд к центру.

В состав селекционно-племенного комплекса вошли птицеферма для выращивания и отбора молодняка, две фермы для содержания взрослого селекционного стада, а также инкубаторий для выведения порядка 26 миллионов суточных цыплят в год. На сегодняшний день часть корпусов уже заселена птицей. До конца года будут заполнены все площадки. В общей сложности «Смена» сможет производить до 1,3 миллиона цыплят-прародителей в год.

Научный руководитель ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства», академик РАН Владимир Фисинин сообщил, что в птичниках применяется биологическая защита, а также технология «пусто-занято» - свободное от птицы помещение подвергают механической очистке, санитарной обработке и дезинфекции.

«Допустим, на площадке 10 птичников и важно, чтобы везде был одинаков микробиальный фон. Поэтому после выращивания птицы нужно птичники освободить и провести санитарную подготовку», - подчеркнул Фисинин.

Заместитель директора по научно-исследовательской работе ФНЦ «ВНИТИП» Татьяна Егорова также рассказала о наборе молодых специалистов. Она проводится совместно с аграрными вузами - это Тимирязевский университет и Московская государственная ветеринарная академия имени Скрябина.

Напомним, на территории Московской области реализуется еще несколько проектов, направленных на импортозамещение племенного материала. Так, компания «Элинар-бройлер» в Наро-Фоминске этим летом построила комплекс с репродукторами для содержания прародителей и родителей отечественного кросса «Смены-9».

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О работе центра губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил Президенту России Владимиру Путину из птицеводческого комплекса. Сегодня глава государства проводил совещание, одним из вопросов которого стало укрепление технологического суверенитета агропромышленного комплекса.

«В мире было всего два производителя, а наши ученые долгое время не имели такого селекционного центра. Сейчас он запущен, мы пообщались с сотрудниками, чтобы дальше обеспечить им все необходимое для жизни, работы, автоматизации процессов, - отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что при поддержке Минсельхоза и правительственных программ удалось открыть две большие животноводческие фермы, которые соответствуют всем мировым стандартам. До этого на территории Московской области успешно реализовали программу по закрытым грунтам.

«Только благодаря технологиям можно претендовать на качество и себестоимость продукции. Поэтому хочу подчеркнуть важность работы в таком совместном ключе с правительством и Минсельхозом РФ во всех сферах агропромышленного комплекса», - добавил губернатор.