06 декабря 2024, 12:46

Технологии больниц Подмосковья повысили выявление рака на ранней стадии

Unsplash
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С начала года доля раннего выявления онкологических заболеваний составила в Подмосковье 63,5%. Это на 2,5% больше, чем за такой же период 2023-го.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, на высокие результаты повлияло активное развитие первичного звена, а также проведение Дней открытых дверей в онкоцентрах, самозапись на маммографию для женщин старше 40 лет и оснащение медучреждений современным оборудованием.

«По итогам 2024 года показатель выявления онкологических заболеваний на ранней стадии вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом», - сказал министр здравоохранения области Максим Забелин.

Дни открытых дверей проводят в Центрах онкологической помощи Подмосковья каждую последнюю субботу месяца.

Узнать больше об оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями можно по ссылке.

Больницы
06 декабря 2024, 13:25
Производитель детской обуви получил льготный участок земли в Егорьевске
Медиасток.рф
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Компания «Ар Форест» запустит производство детской и подростковой обуви из натуральной кожи в Егорьевске. Для этого предприятие получило земельный участок по программе поддержки импортозамещения.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, компания будет выпускать кожаную обувь, а также товары из полимера этиленвинилацетат. В проект инвестируют свыше 50 миллионов рублей, там создадут 10 рабочих мест.

«Автоматизированное оборудование позволит создавать импортозамещающую продукцию, востребованную на рынке. Запуск предприятия запланирован на 2027 год. Ожидается, что к концу 2028 года, после выхода на полную мощность, объем поставок вырастет с 250 тысяч до 350 тысяч пар в год», - рассказала заместитель председателя правительства - глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В Минимуществе региона добавили, что для реализации проекта компания получила земельный участок площадью один гектар. Туда перенесут существующее производство для масштабирования и модернизации.

Компания \"Ар Форест\" уже реализует в Подмосковье проект по изготовлению подошвы из ЭВА. При этом доля отечественного сырья в продукции составляет 97%. Это позволило заместить импортные аналоги.

Узнать больше оп поддержке предпринимателей можно по ссылке.

Заводы Егорьевск Промышленность
06 декабря 2024, 13:05
Школу на 1100 мест откроют в Лосино-Петровском в 2026 году
Пресс-служба администрации г.о. Лосино-Петровский
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Депутат Госдумы Александр Толмачев посетил социальные стройки в Лосино-Петровском. Работы идут в рамках программы «Единая Россия», а жители уже ждут открытия новых объектов.

На улице Гоголя капитально ремонтируют детский сад «Ивушка», которому почти шестьдесят лет. Завершить работы планируют осенью 2025 года. На той же улице прокладывают новую теплотрассу: она станет резервной для отопления.

В микрорайоне Лукино-Варино строится школа на тысячу сто мест. Учебное заведение планируют открыть 1 сентября 2026 года. По словам Александра Толмачева, дети из этого района ранее учились в соседних поселках, а теперь смогут ходить в школу рядом с домом.

Еще один важный объект - новая поликлиника. Она примет первых пациентов уже в марте 2025 года. Здесь предусмотрены отделения для детей и взрослых, дневной стационар и кабинеты узких специалистов. В день поликлиника сможет обслуживать до трехсот двадцати человек.

Александр Толмачев отметил, что строительство идет по графику, и жители активно участвуют в общественном контроле. «Все объекты важны, и мы делаем все, чтобы они появились в срок», - подчеркнул депутат.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Депутаты Лосино-Петровский
06 декабря 2024, 12:51
Нарколог Виталий Холдин назвал симптомы отравления никотином
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Главный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил о серьезных рисках, связанных с электронными сигаретами. В обществе существует опасный миф о том, что парение менее вредно по сравнению с традиционным курением, но это не так.

Молодые люди часто злоупотребляют электронными устройствами для курения, считая их безопасной альтернативой обычным сигаретам. Это заблуждение может привести к серьезным последствия. Человек дымит в машине, на улице, дома - там, где обычные сигареты он бы курить не смог. Это может привести к отравлению никотином.

Симптомы никотинового отравления включают головокружение, тошноту и рвоту, учащенное сердцебиение, потерю сознания. В особо тяжелых случаях возможны такие опасные осложнения, как бронхоспазм, удушье, риски инфаркта и инсульта.

Холдин призвал прекращать курение независимо от возраста. Курильщики могут обратиться к врачу и пройти необходимое лечение для избавления от никотиновой зависимости.

Ранее диетолог Инна Пичугина назвала продукты для снижения артериального давления. Правильное питание поможет предотвратить инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Курение Минздрав
06 декабря 2024, 12:35
Ученый из Фрязина стал лауреатом премии губернатора Подмосковья
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Молодой сотрудник фрязинского предприятия «Исток» Сергей Шумкин удостоен премии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Церемония вручения наград прошла в Доме Правительства региона.

В конкурсе участвовали молодые специалисты и ученые, как индивидуально, так и в команде до пяти человек. Министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что достижения претендентов оценивали с учетом новизны разработок и результатов и приоритетов региона.

В 2024 году лауреатами премии стали 14 ученых и один авторский коллектив.

Ежегодную премию губернатора Подмосковья учредили в 2012 году. Награда вручается за достижения в приоритетных областях науки и техники, разработку новых технологий и внедрение инноваций в социальной сфере и экономике.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ученые Фрязино конкурсы

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