Технологии больниц Подмосковья повысили выявление рака на ранней стадии

Как рассказали в подмосковном Минздраве, на высокие результаты повлияло активное развитие первичного звена, а также проведение Дней открытых дверей в онкоцентрах, самозапись на маммографию для женщин старше 40 лет и оснащение медучреждений современным оборудованием.

«По итогам 2024 года показатель выявления онкологических заболеваний на ранней стадии вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом», - сказал министр здравоохранения области Максим Забелин.

Дни открытых дверей проводят в Центрах онкологической помощи Подмосковья каждую последнюю субботу месяца.

Узнать больше об оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями можно по ссылке.