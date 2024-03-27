Технику для тушения лесных пожаров проверили в Щелкове

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, специалисты осмотрели технику, оборудование и инвентарь, которые будут использовать для борьбы с лесными пожарами в этом году. Это ранцы с огнетушителями, пожарные лопаты, ведра, бензопилы и многое другое.

Машины представили специалисты Московского учебно-опытного - Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз». Они работают в поселке Клюквенный и тушат возгорания на территории Щелкова.

Вся техника оказалась полностью готова к пожароопасному сезону.

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