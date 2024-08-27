Технику для обслуживания дорог обновили в Красногорске

Современные комбинированные дорожные машины, самосвалы, автобус, грузопассажирские и пассажирские ГАЗели, тракторы и экскаваторы-погрузчики появились в «Красногорской городской службе».

«Большую работу по обновлению автопарка проводим в этом году в нашем муниципальном предприятии, и уже сейчас на базу учреждения поступило 68 единиц техники», - сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Модернизация особенно актуальна в преддверии осенне-зимнего сезона. Также до конца года в округ поставят еще 31 единицу техники.

Глава муниципалитета отметил, что параллельно в организацию набирают персонал. Так, за три года на предприятии создали более 1000 рабочих мест.

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