Технику для аудиовизуальных эффектов закупили для Дворца культуры в Озерах
Новая техника для аудиовизуальных эффектов поступила во Дворец культуры «Текстильщик» в Озерах. Его закупили по поручению главы городского округа Александра Гречищева.
Главный элемент конструкции - светодиодный экран размером девять на пять метров. Он позволяет транслировать видео высокого качества с насыщенными цветами. Такое решение добавит зрелищности любому мероприятию.
«Теперь наши концерты, спектакли, фестивали и другие события будут сопровождаться яркими световыми декорациями и специально подобранным видеорядом. Все это позволит зрителям максимально погрузиться в происходящее на сцене», - отметили в управлении по культуре и туризму городского округа Коломна.
Оборудование закупили за счет средств муниципального бюджета. Технику готовят к запуску. Зрители оценят ее 21 февраля на большом бесплатном концерте ко Дню защитника Отечества.