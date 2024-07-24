Техника при подготовке к зиме пройдет контроль через сервис «Проверки Подмосковья»

Проверки будут проходить с видео и с фиксацией использования всех основных агрегатов. Это позволит четко понимать, что конкретный трактор или самосвал работает исправно.

«И вопрос, который в прошлом году обсуждался - скрещивание системы СКПДИ и РНИС, чтобы мы в оперативном режиме видели, что прошел трактор, он там находился, прошел по координатам из СКПДИ, и мы понимаем, что у нас там работа выполнена», - подчеркнул министр.

По его словам, работу в данном направлении планируют реализовать в сентябре. Также Мурашов напомним, что с апреля в Московской области работает центр по подбору кадров.

«Это два направления: дворники и механизаторы. За три месяца мы нашли 2,7 тысячи специалистов, 1,8 тысячи трудоустроили», - заключил Мурашов.

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