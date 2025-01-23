Технический потенциал и высокая надежность. Как работает вневедомственная охрана в Подмосковье

У вневедомственной охраны и частных охранных организаций есть ряд отличий. Как подчеркнул спикер, внедомственная охрана - это государственная структура, входящая в состав Росгвардии. На сегодняшний день данная организация располагает значительным техническим и кадровым потенциалом.

«Наши сотрудники проходят серьезную подготовку в образовательных учреждениях, по результатам которых они проводят квалификационные испытания и полностью способны обеспечить и выполнить оперативно поставленную задачу перед ними», - подчеркнул Кирсанов.

Сотрудники вневедомственной охраны отличаются высокой надежностью благодаря использованию современных технических средств обеспечения безопасности, а также налаженного механизма взаимодействия между другими силовыми структурами.

«Если без ложной скромности сказать, то подразделение внешней охраны, это, можно сказать, даже идеал, на который стараются смотреть другие частные охранные предприятия», - добавил он.

На современном рынке охранных услуг используют передовые технологии для обеспечения безопасности. Чтобы защитить свое имущество, можно подобрать оптимальный вариант: от самых простых приспособлений до умного дома. Также можно обратить внимание на системы сигнализаций, которые постоянно совершенствуются.

Кирсанов пояснил, что Росгвардия охраняет не только коммерческие организации, но и другие объекты культуры, дома, места молодежного пребывания. Все они оборудованы тревожной кнопкой, и при ее нажатии группа задержания прибудет по указанному адресу в кратчайшие сроки.