23 января 2025, 23:51

Технический потенциал и высокая надежность. Как работает вневедомственная охрана в Подмосковье

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Как защитить дом, машину и другое имущество от недоброжелателей и как обеспечить собственную безопасность? Об этом и о работе вневедомственной охраны Московской области рассказал Марусе Михейчик в «Интервью 360» заместитель начальника управления Игорь Кирсанов.

У вневедомственной охраны и частных охранных организаций есть ряд отличий. Как подчеркнул спикер, внедомственная охрана - это государственная структура, входящая в состав Росгвардии. На сегодняшний день данная организация располагает значительным техническим и кадровым потенциалом.

«Наши сотрудники проходят серьезную подготовку в образовательных учреждениях, по результатам которых они проводят квалификационные испытания и полностью способны обеспечить и выполнить оперативно поставленную задачу перед ними», - подчеркнул Кирсанов.

Сотрудники вневедомственной охраны отличаются высокой надежностью благодаря использованию современных технических средств обеспечения безопасности, а также налаженного механизма взаимодействия между другими силовыми структурами.

«Если без ложной скромности сказать, то подразделение внешней охраны, это, можно сказать, даже идеал, на который стараются смотреть другие частные охранные предприятия», - добавил он.

На современном рынке охранных услуг используют передовые технологии для обеспечения безопасности. Чтобы защитить свое имущество, можно подобрать оптимальный вариант: от самых простых приспособлений до умного дома. Также можно обратить внимание на системы сигнализаций, которые постоянно совершенствуются.

Кирсанов пояснил, что Росгвардия охраняет не только коммерческие организации, но и другие объекты культуры, дома, места молодежного пребывания. Все они оборудованы тревожной кнопкой, и при ее нажатии группа задержания прибудет по указанному адресу в кратчайшие сроки.

23 января 2025, 22:54
Свыше 110 камер установили по просьбам жителей в Подмосковье за год
Главное управление региональной безопасности Московской области
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В 2024 году на портале «Добродел» прошло голосование о качестве жизни в Московской области. Респондентам предлагали ответить, какие места в регионе они считают небезопасными, и какие пути решения можно предложить. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности региона.

Благодаря опросу в Подмосковье сформировали перечень мест, где следует усилить безопасность. Так, за год по просьбам жителей установили 114 камер, организовали освещение по 11 адресам, а также добавили 30 локаций в маршруты патрулирования.

Работы провели в рамках проекта «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Его реализуют с 2018 года. За это время в Московской области установили более 1,1 тысячи видеокамер, открыли новые участковые пункты полиции, увеличили число фонарей, а также провели другие работы, необходимые для обеспечения безопасности.

23 января 2025, 22:35
Подмосковные борцы выступят на международном турнире «Кубок Ивана Ярыгина»
Федерация спортивной борьбы России
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Четыре подмосковных спортсмена выступят на международном турнире по борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». В состав команды от региона вошли Екатерина Карпушкина, Алина Шевченко, Иналбек Шериев и Рамзан Булатов. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В первой схватке по результатам жеребьевки Екатерина Карпушкина встретится со спортсменкой из Киргизии, а Алина Шевченко выйдет на ковер против соперницы из Узбекистана 25 января.

Борьба за призовые места будет проходить в десяти весовых категориях среди мужчин и женщин. В этом году участниками соревнований станут более 400 спортсменов из 17 стран. Представители Мексики впервые выступят на «Кубке Ивана Ярыгина».

«Традиционно в турнире принимали участие сборные США, Японии, которая отправляла женскую сборную, но, к сожалению, в этом году из-за позиции руководства мы их не увидим. Хотя те же американцы с огромным удовольствием приехали бы на турнир. Тем не менее, нашим ребятам будет с кем побороться», - отметил президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Напомним, международный турнир по борьбе будет проходить до 26 января.

Спортсмены
23 января 2025, 22:21
Подмосковные энергетики направили на переработку 362 трансформатора в 2024 году
Мособлэнерго
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Представители «Мособлэнерго» направили на переработку 362 трансформатора, не пригодных для эксплуатации, в 2024 году. При подготовке оборудования для предотвращения негативного влияния на окружающую среду из него удалили почти 140 тонн отходов минеральных трансформаторных масел. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона.

С начала 2024 года «Мособлэнерго» направило на переработку 7,44 тонны электролома. Безопасное обращение с отходами - приоритет компании. Именно поэтому «Мособлэнерго» передает их специализированным компаниям для изготовления других товаров, а также возвращает в производственный цикл после соответствующей подготовки.

Отмечается, что на территории производственных баз компании обустроили площадки для раздельного накопления отходов с маркировкой контейнеров.

Электричество Переработка
23 января 2025, 21:38
Регоператор Чеховского кластера собрал 1,5 тонны пластика в рамках экоакции
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Региональный оператор по обращению с ТКО Чеховского кластера принял участие в акции «Добрые крышечки» и собрал более 1,5 тонны пластика. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Около восьми кубических метров пластика собрали в Подольске, Чехове, Серпухове, Пущине и Протвине. Свой вклад также внесли учащиеся МБОУ СШ № 10 в Чехове и ГБОУ № 2083 в Подольске. Собранные крышечки направят на переработку, после чего они станут сырьем для новых товаров.

Вырученные средства направят на поддержку детей с особенностями развития через фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Отмечается, что регоператор уже шесть лет участвует в акции. За это время в Чеховском кластере открыли 21 пункт приема «добрых крышечек» и отправили на благотворительность свыше 18 тонн пластика.

Чехов Переработка

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