Технадзор проконтролировал ремонт сетей водоотведения в Солнечногорске

Также капитальный ремонт седей водоотведения в Солнечногорске проводится на участках от врезки с территории завода № 10 до Ленинградского шоссе и от лодочной станции до врезки с территории завода.

«Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры региона необходимо для обеспечения комфортных условий жизни населения», - подчеркнул генеральный директор УТНКР Михаил Чебриков.

Он добавил, что сейчас на территории региона продолжается строительство новых и реконструкция действующих котельных. Также ведутся работы по ремонту сетей водоснабжения, водоотведения. Весь процесс контролирует Управление технического надзора капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области ведутся работы по модернизации системы ЖКХ. Он подчеркнул, что они должны выполняться прозрачно, а также дал указание не допускать срыва сроков.

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