Технадзор Подмосковья проверил безопасность зимних горок в 4 округах

«Гостехнадзором Минэкологии усилена работа в этом направлении. Очень важно еще на этапе подготовки и обустройства таких развлекательных средств выявить недочеты, чтобы во время катания на них исключить несчастные случаи», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Инспекции проводят для того, чтобы развлечение не превратилось в трагедию. Важно, чтобы горки были зарегистрированы и абсолютно безопасны для катаний. Они должны быть оборудованы, в соответствии со всеми правилами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий в Подмосковье. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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