Технадзор Подмосковья провел свыше тысячи осмотров техники за неделю

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Особое внимание инспекторы уделяют соответствию техники регламентам и стандартам безопасности. Регистрация помогает контролировать состояние техники и ее безопасное использование.

Помимо этого, специалисты провели свыше тысячи технических осмотров, направленных на улучшение безопасности эксплуатации. Они провели 373 экзамена на право управления самоходными машинами, а также выдали и заменили 521 удостоверение тракториста-машиниста.

Отмечается, что все эти меры способствуют повышению уровня безопасности и сокращению аварийности.