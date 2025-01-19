Театральный вечер проведут в Доме культуры «Контакт» в Химках 20 января

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Студию создали при Союзе пенсионеров. Выступление они проведут на сцене Дома культуры «Контакт».

Актеры представят мини-спектакли «Предложение», «Юбилей» и «Медведь» по мотивам произведений Антона Чехова, а также постановку «Все о Золушке». Кроме того, они прочтут стихотворения о любви.

Посетить мероприятие могут все желающие. Оно начнется в 16:00 20 января. Возрастное ограничение - 0+.

Присоединиться к репетициям студии «Мечта» и поучаствовать в будущих постановках могут жители Химок серебряного возраста.

Ранее мы рассказывали о том, что в Химках представят музыкальную сказку «Принцесса на горошине». Концерт на рояле проведут в выставочном комплексе «Артишок».