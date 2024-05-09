Театральный международный фестиваль в Лобне пройдет с 6 по 29 мая

В первый раз «Русская классика» проходила в 1996 году, а открыл фестиваль народный артист Советского Союза Ролан Быков. В разные годы в состав жюри входили известные театральные критики, эксперты, актеры и режиссеры.

За 28 лет фестиваль стал настолько популярным, что желающих принять в нем участие становится все больше. Секрет успеха, по мнению организаторов, - в самом названии.

«Я думаю, что, на самом деле, это наша великая русская литература, это правда, потому что такая миссия, она тоже почетная, особенно сейчас, в эти дни, потому что русская классика, она вечна», - прокомментировала директор театра «Камерная сцена» Светлана Давыдова.

Программа состоит из двух частей. В первой части выступают школьные и народные коллективы, а вторая посвящена выступлению профессиональных театров. Детский блок есть далеко не на каждом фестивале - это еще один секрет успеха и долголетия «Русской классики». В Лобне в театральных студиях занимаются не только школьники, но и воспитанники детских садов.

Участников церемонии открытия фестиваля в этом году впервые приветствовал Вохуш - сказочный персонаж из Шуховской башни, который мечтает стать такой же визитной карточкой города, как и «Русская классика». Судя по растущей популярности, у него это получается. Он пожелал всем отличного настроения и новых впечатлений. Ведь каждый день зрителям и членам жюри предлагают посмотреть по несколько спектаклей. Для актеров - это возможность показать себя, подружиться, познакомиться с другими творческими коллективами, обменяться опытом и идеями. А поклонники русской классики вновь и вновь приходят в Камерную сцену, чтобы увидеть лучшие театральные постановки.

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