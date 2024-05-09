09 мая 2024, 14:26

Театральный международный фестиваль в Лобне пройдет с 6 по 29 мая

Телеканал «360»
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Международный театральный фестиваль «Русская классика» в 28-й раз соберет коллективы из Лобни, Дмитрова, Химок, Подольска, Мытищ, Москвы и других городов страны и мира. Фестиваль пройдет с 6 по 29 мая в Лобне.

В первый раз «Русская классика» проходила в 1996 году, а открыл фестиваль народный артист Советского Союза Ролан Быков. В разные годы в состав жюри входили известные театральные критики, эксперты, актеры и режиссеры.

За 28 лет фестиваль стал настолько популярным, что желающих принять в нем участие становится все больше. Секрет успеха, по мнению организаторов, - в самом названии.

«Я думаю, что, на самом деле, это наша великая русская литература, это правда, потому что такая миссия, она тоже почетная, особенно сейчас, в эти дни, потому что русская классика, она вечна», - прокомментировала директор театра «Камерная сцена» Светлана Давыдова.

Программа состоит из двух частей. В первой части выступают школьные и народные коллективы, а вторая посвящена выступлению профессиональных театров. Детский блок есть далеко не на каждом фестивале - это еще один секрет успеха и долголетия «Русской классики». В Лобне в театральных студиях занимаются не только школьники, но и воспитанники детских садов.

Участников церемонии открытия фестиваля в этом году впервые приветствовал Вохуш - сказочный персонаж из Шуховской башни, который мечтает стать такой же визитной карточкой города, как и «Русская классика». Судя по растущей популярности, у него это получается. Он пожелал всем отличного настроения и новых впечатлений. Ведь каждый день зрителям и членам жюри предлагают посмотреть по несколько спектаклей. Для актеров - это возможность показать себя, подружиться, познакомиться с другими творческими коллективами, обменяться опытом и идеями. А поклонники русской классики вновь и вновь приходят в Камерную сцену, чтобы увидеть лучшие театральные постановки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня Театры Фестивали Литература
09 мая 2024, 16:43
Советскую площадь открыли после благоустройства в Дмитрове
Министерство благоустройства Московской области
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Открытие Советской площади «Центр городской жизни» прошло в Дмитрове в День Победы. Специалисты завершили проведение первого этапа работ по благоустройству.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что Советская площадь расположена совсем неподалеку от Дмитровского кремля. Она пользуется особой популярностью у местных жителей и гостей городского округа.

«В этом году мы завершили первый этап по реконструкции главной площади города, и сегодня состоялось ее открытие», - указал Хайкин.

Он добавил, что работы в рамках второго этапа благоустройства общественного пространства пройдут в 2025–2026 годах.

После первого этапа на территории площади появилась сеть пешеходных дорожек и велодорожка. Также были обустроены зоны отдыха и места под торговые павильоны. В сквере установлены скамейки в виде подпорных стен и урны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Благоустройство Дмитров
09 мая 2024, 16:40
Глава Химок поздравил ветерана Галину Юркину с Днем Победы
Телеканал «360»
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы ветерана Галину Петровну Юркину, которая пережила блокадный Ленинград. Войну Галина Петровна встретила шестилетним ребенком.

Войну химчанка пережила вместе с мамой. Ее отец ушел на фронт в первый же день Великой Отечественной. В свои 88 лет она отчетливо помнит практически каждый день того страшного времени - голод, эвакуацию, переезды и расставание с родными.

«Когда началась война, отец даже ничего не сообщил матери. Собрал вещи и попрощался с нами. Он всегда считал своим долгом защищать Родину. Тогда я еще не понимала, что вижу и обнимаю отца последний раз в своей жизни. Больше папа к нам не вернется, он ушел навсегда», - поделилась воспоминаниями Галина Юркина.

Самое яркое воспоминание - звук из репродуктора и голос Левитана, сообщивший о Победе Красной армии. Галина Ивановна рассказывает, что никогда не забудет того всеобщего ликования и счастья.

«Как сейчас помню звуки из репродуктора на улице и голос диктора о том, что война закончилась. Нашей радости не было предела», - рассказывает Галина Петровна.

В Химки Галина Юркина переехала в 1958 году. До пенсии трудилась инженером на одном из предприятий города. Пройдя через все тяготы того страшного времени, она сохранила оптимизм и продолжает делиться историями событий военных лет с молодым поколением.

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День Победы 9 мая Химки Ветераны Великая Отечественная война
09 мая 2024, 16:22
Дмитрий Волошин поздравил химчан с Днем Победы
Телеканал «360»
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил жителей с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Химках проведут патриотические мероприятия.

В этот день, 79 лет назад, завершилась Великая Отечественная война - маршал Жуков подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Эта дата стала священной для нашей страны.

«Среди героев Великой Отечественной - и химчане, которые воевали на фронте и приближали Победу в тылу. Мы навсегда сохраним память об этом великом подвиге и передадим ее своим детям», - отметил в своем поздравлении Дмитрий Волошин.

В День Победы, 9 Мая, в Химках пройдут патриотические, тематические, спортивные и культурные активности. Праздничные мероприятия проведут в парках и скверах. К празднику округ украсили более 1800 флаговых композиций.

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День Победы 9 мая Химки Великая Отечественная война
09 мая 2024, 16:13
Депутат Черемисов поздравил с 9 Мая ветерана из Ногинска
https://t.me/cheremisov_mk/4581
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы. Мужчина проживает в Богородском городском округе.

Парламентарий всегда уделяет особое внимание связи с ветеранами. В этот раз перед праздником Победы он навестил почетного ветерана - жителя Ногинска Ивана Ладыку, чтобы выразить поздравления и благодарность за его вклад в Победу.

«Каждый раз я с большим интересом слушаю истории с войны, чтобы хранить эту память и передавать из поколения в поколение», - подчеркнул депутат.

Иван Петрович родился 7 октября 1935 года. В 1956 году его направили на работу в войсковую часть Ногинска-2, а в 1963 году он начал службу в военной части Ногинска в должности инженера расчетно-аналитической станции. Ушел в отставку в звании полковника.

За время службы Иван Петрович был награжден Государственной премией СССР и удостоен высокой правительственной награды в 1988 году за секретную работу по «созданию цифровых карт местности».

«Я горжусь тем, что на нашей земле живут такие люди. Я буду продолжать всячески помогать ветеранам, хранить память об их подвигах. Храните ее и вы», - добавил парламентарий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.

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День Победы 9 мая Ветераны Депутаты

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