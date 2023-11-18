18 ноября 2023, 16:36

Театральный каток в Химках откроют 25 ноября

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Официальное открытие главной ледовой площадки городского округа Химки проведут в субботу 25 ноября. В рамках церемонии выступят известные российские фигуристы и химкинские спортсмены. Театральный каток традиционно, уже пятый сезон подряд, заливают в сквере «Юбилейный». На данный момент ведутся последние технические приготовления.

Общая площадь катка составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров, один сеанс рассчитан на 150 человек. Для удобства посетителей будет работать просторная раздевалка с сервисом проката и заточки коньков. Гости смогут воспользоваться услугами опытных инструкторов, которые помогут освоить правильную технику катания. Кроме того, в этом сезоне установили сцену, где во время новогодних каникул и в выходные дни будут выступать артисты и музыкальные коллективы. Также вблизи катка откроют кафе.

Лед на площадке искусственный, благодаря чему каток будет открыт и при температуре выше нуля. Предварительный режим работы: с понедельника по четверг - с 10:00 до 21:30, с пятницы по воскресенье - с 10:00 до 23:30. Вход свободный, по предварительной записи. Продолжительность сеанса: полтора часа.

По итогам прошлого зимнего сезона Театральный каток в Химках стал самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье. По данным Министерства благоустройства, его посетили более 70 тысяч химчан и гостей округа. На катке провели масштабные ледовые шоу под руководством Татьяны Навки и Ильи Авербуха с участием звезд отечественного фигурного катания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Химки
18 ноября 2023, 16:48
Конкурс-фестиваль «Арфа — ступени мастерства» состоится в Химках 26 ноября
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В Центральной детской школе искусств городского округа Химки 26 ноября проведут открытый конкурс-фестиваль «Арфа — ступени мастерства». Помимо учащихся по классу арфы из ЦДШИ, в музыкальном состязании сойдутся конкурсанты из девяти школ Москвы и Московской области.

«Арфа является одним из древнейших музыкальных инструментов, который был известен в разных культурах и эпохах. Ее звучание ассоциируется с мифами и легендами, а также с различными историческими событиями. Фестиваль станет отличной площадкой для обмена опытом и знаниями между преподавателями и учащимися разных школ, а также подарит возможность юным талантам проявить себя и получить ценные советы от мэтров арфового искусства», - рассказала местный депутат Инна Монастырская.

Она отметила, что обучение игре на арфе является важным элементом музыкального образования. Этот инструмент развивает слух, чувство ритма и координацию движений, что положительно сказывается на общем музыкальном развитии.

«Сегодня Центральная детская школа искусств является олицетворением культуры и высокого уровня творческого образования в Химках. Это учреждение воспитало уже несколько поколений талантливых детей, и на сегодняшний день в нем обучается более 2,3 тысячи учеников. В стенах школы функционируют хореографическое, художественное, музыкальное отделения, а также отделение современного искусства, что позволяет каждому ребенку найти свой путь к самореализации в творчестве. Школа активно сотрудничает с другими образовательными учреждениями и культурными центрами, проводя совместные мероприятия, мастер-классы и выставки. Благодаря этому дети имеют возможность обмениваться опытом и учиться у лучших педагогов города», - поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Мероприятие пройдет в концертном зале ЦДШИ по адресу: Химки, улица Чапаева, дом 6, 26 ноября в 11:00. Вход свободный.

Центральная детская школа искусств в этом году принимает участие в реализации национального проекта «Культура». ЦДШИ получила грант на закупку новых инструментов, оборудования и методических материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки конкурсы
18 ноября 2023, 16:46
«Сквозь года». Андрей Воробьев выразил соболезнования родным долголета Олега Ворслова из Солнечногорска
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Житель Солнечногорска и долголета Олег Петрович Ворслов ушел из жизни. Мужчина и его супруга Марина Дмитриевна хорошо знакомы жителям Подмосковья благодаря их любви. Они прожили вместе более 60 лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил родным заметной пары соболезнования.

Супруги чуть ли не каждый день выходили гулять по набережной Солнечногорска.

«Они надевали сочетающиеся костюмы и шляпы, общались с прохожими, давали советы молодоженам. Пара стала своеобразным талисманом города», - написал Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, Марина Дмитриевна ушла из жизни год назад. Олега Петровича похоронили рядом с женой.

«Для многих жителей Подмосковья пара была настоящим примером большой и искренней любви. Сквозь года. Такой и останется в нашей памяти», - подытожил губернатор.

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Солнечногорск Андрей Воробьев
18 ноября 2023, 16:33
Выездная администрация в Лобне приняла более 40 человек
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В Лобне провели выездную администрацию. Местные жители смогли задать интересующие вопросы профильным специалистам и представителям власти. На прием в микрорайоне Катюшки пришло более 40 человек.

«Вопрос был по лифтам. Часто ломаются, один день работают, три дня стоят. Я живу на 13-м этаже, и это очень неудобно, когда большой ломается, а мне нужен именно грузовой, потому что в маленький моя коляска не влезает. Обещали, что дадут там кому-то задание, на следующей неделе сказали, позвонят, лично начальник позвонит», - сообщил местный житель Сергей Соломатин.

Обратиться с вопросом, жалобой или предложением сегодня можно в социальных сетях, по телефону горячей линии единой диспетчерской службы, на портале «Добродел» или в чате управляющей компании. Однако многие предпочитают живое общение. Людям важно, что беседовать приходится не в кабинете администрации, а непосредственно в их районе, рядом с домом.

«На свой вопрос я ответ сейчас получила. Мои дальнейшие действия, что мне и нужно было. Потому что обычный рядовой человек, он очень теряется. А я обычный рядовой человек», - рассказала жительница Лобни Галина Иванькович.

Одновременно можно решить сразу несколько вопросов. Выездная администрация - это слаженная работа команды заместителей главы города, руководителей структур ЖКХ, благоустройства, дорожно-транспортной инфраструктуры, правоохранительных органов, культуры, здравоохранения, торговли и спорта. Записаться можно и к главе города, который также ведет прием.

«В любом случае, вопрос если не решается сию минуту, то он будет рассмотрен и решен в течение определенного срока. В зависимости от сложности вопроса. После каждой выездной администрации составляется протокол с определенными сроками, с ответственными и лицами, которые контролируют данный вопрос. Соответственно ни одно обращение жителей у нас не пропадет», - заявил замглавы округа Вадим Лебедев.

Жители могут не только проконсультироваться, но и высказать предложения по улучшению качества жизни в Лобне. Для удобства горожан прием проходит в выходной день или в вечернее время, когда люди не заняты на работе. Главное, что для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, не нужно никуда ехать.

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Лобня
18 ноября 2023, 16:25
Глава Реутова Каторов проверил состояние дворов на 4 улицах
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Глава Реутова Станислав Каторов вместе с заместителями и представителями коммунальных служб провел традиционный обход дворов на северной стороне города. Об этом сообщили в администрации муниципального образования.

«Глава Реутова Станислав Каторов проверил дворы по улицам Гагарина, Победы, Советской и проспекта Мира, которые находятся на балансе управляющей компании „РЭУ-1 Садовый“. Особое внимание уделялось уборке территорий от листвы и случайного мусора», - говорится в сообщении.

При каждом обходе дворовых территорий глава Реутова общается с жителями и выявляет их потребности.

В ходе данного обхода выявили несколько вопросов. В одном из подъездов дома на улице Гагарина требуется заменить двери и установить систему видеонаблюдения, а возле дома по улице Советской глава Реутова заметил, что пенсионерка сидит на заборчике у подъезда. Он поручил профильным заместителям установить здесь лавочку. Замечания, которые сделал профильным служба Станислав Каторов, касались также необходимости опиловки старых деревьев.

Все озвученные главой Реутова в ходе обхода вопросы решат в течение недели.

Обход дворовых территорий в Реутове проводится на регулярной основе. Станислав Каторов и его заместители проверяют содержание дворов два-три раза в месяц.

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Реутов

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