Театральный каток в Химках откроют 25 ноября

Общая площадь катка составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров, один сеанс рассчитан на 150 человек. Для удобства посетителей будет работать просторная раздевалка с сервисом проката и заточки коньков. Гости смогут воспользоваться услугами опытных инструкторов, которые помогут освоить правильную технику катания. Кроме того, в этом сезоне установили сцену, где во время новогодних каникул и в выходные дни будут выступать артисты и музыкальные коллективы. Также вблизи катка откроют кафе.

Лед на площадке искусственный, благодаря чему каток будет открыт и при температуре выше нуля. Предварительный режим работы: с понедельника по четверг - с 10:00 до 21:30, с пятницы по воскресенье - с 10:00 до 23:30. Вход свободный, по предварительной записи. Продолжительность сеанса: полтора часа.

По итогам прошлого зимнего сезона Театральный каток в Химках стал самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье. По данным Министерства благоустройства, его посетили более 70 тысяч химчан и гостей округа. На катке провели масштабные ледовые шоу под руководством Татьяны Навки и Ильи Авербуха с участием звезд отечественного фигурного катания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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