Театральный фестиваль «Учитель и ученики» прошел в Подмосковье

Он подчеркнул, что в театре работали легенды. Например, Евгений Александрович Евстегнеев, а также Татьяна Ивановна Пельтцер. Идея фестиваля состоит в показе спектаклей учителей и учеников. При этом в следующем спектакле примут участие профессионалы театрального дела.

Михаил Чумаченко отметил, что активную помощь в развитии оказывает Министерство культуры и туризма Московской области.

«В театр приезжал министр культуры, прошел увидел, что мы делаем. Узнал про идеи и фестиваль „Учитель и ученики“, и сказал: „давайте, начинайте, мы поможем“. И он выполнил все обещания в полном объеме», - отметил Чумаченко.

Специалист подчеркнул, что театр на сегодняшний день формирует нацию. Именно представления помогают воспитать правильные идеалы у подрастающего поколения.

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