Театральный фестиваль «Учитель и ученики» начался в Ногинске
Первый областной театральный фестиваль «Учитель и ученики» начал работу в Богородском округе. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что мероприятие посвятили жизни и творчеству народного артиста России Петра Фоменко.
«Новый фестиваль - это возможность для профессионалов обменяться опытом, для зрителей - увидеть постановки российских театров, а главное - почувствовать связь наследия театральных деятелей», - отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Музыкальный театр из города Реутов открыл программу фестиваля представлением «Привет, музыкалка!». Затем прошли встречи с деятелями театра и кино.
Впереди большая программа и знаменитые гости, среди которых актеры Юлия Пересильд, Кирилл Пирогов и Вениамин Смехов. Гостям покажут постановки учеников Петра Наумовича Фоменко и фильм о мастере, а также снятый им самим телесериал «На всю оставшуюся жизнь». На фестивальных площадках пройдут концерты и тематические художественные выставки.
Фестиваль продлится до 19 июня.
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