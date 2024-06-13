Театральный фестиваль пройдет в Пушкинском городском округе в конце лета

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Проект Пушкинского музыкально-драматического театра победил в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Всего отобрано 1189 проектов на общую сумму 5,67 миллиарда рублей из 10 758 заявок.

Фестиваль станет продолжением прошлогоднего мероприятия «МХТ-125, на котором выступали профессиональные труппы из Москвы и Подмосковья.

Напомним, что благодаря высокому профессионализму коллектива театр регулярно выигрывает гранты различных фондов и успешно реализует проекты при поддержке государства, такие как «Наследники Станиславского», «Женитьба Бальзаминова», «Бесприданница» и «Домовенок Кузя».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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