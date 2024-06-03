Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Фестиваль «Мелиховская весна» прошел в 24 раз в городе Чехове с 17 по 26 мая. Это один из старейших театральных фестивалей в России и один из самых крупных в Подмосковье. Мероприятие посетили театры из Белоруссии, Казахстана Азербайджана и Алжира.

Открылся фестиваль спектаклем «Вишневый сад», а для удобства жителей и гостей Московской области были организованы автобусы до места проведения.

«Правительство Московской области финансирует этот фестиваль. Министерство культуры и туризма оказывает нам информационную и организационную поддержку. Благодаря такой крепкой помощи и поддержке наш фестиваль не только держит свой высокий организационный уровень, но и имеет возможность развиваться», - рассказала Анастасия Журавлева.

За несколько лет аудитория фестиваля выросла с одной тысячи до пяти тысяч участников. При этом зрители приходят на концерты целыми семьями. Мероприятия также привлекают будущих студентов театральных училищ. В этом году в программу вошло много произведений Александра Пушкина.

«Традиционно у нас очень широкая российская география. В этом году от Петрозаводска, Владикавказа до Орска, Москвы, Санкт-Петербурга», - добавила Журавлева.

В этом году на участие в фестивале пришло 120 заявок. При этом в программу вошли лишь 20 спектаклей. Отбором занимались эксперты, среди которых театральные критики и театроведы.

Значимым событием, которое открыло мероприятие, стал спектакль японского режиссера Мотои Миура, поставленный совместно с мелиховским театром «Чеховская студия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Министерство культуры и туризма Московской области традиционно готовит насыщенную программу к лету. Об одном из важных событий для целителей творчества писателя Антона Чехова рассказала генеральный директор ГАУК МО «Государстввенный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова „Мелихово“» Анастасия Журавлева в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.