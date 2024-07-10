Театральную постановку ко Дню семьи показали в парке «Елочки» в Домодедове

Посетители приняли участие в благотворительной ярмарке. Ее организовало добровольческое движение «Дорогою добра». Вырученные средства направят на поддержку детей с особенностями развития здоровья.

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Парк «Елочки» выбрали потому, что рядом находится храм святых Петра и Февронии - покровителей Дня семьи, любви и верности в России. Гости принимали участие в мастер-классах, увидели концерт и театральную постановку. Также посетители сделали венки из ромашки - символ праздника.

«Это здорово, что в Домодедове становится семейной традицией для многих приходить в парк „Елочки“ и отмечать этот праздник», - сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.