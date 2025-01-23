Театр «Мечта» представил пьесы по мотивам творчества Чехова в Химках

Артисты творческой программы - представители старшего поколения, зараженные большую любовь к сцене. Они показали отрывки из пьес: «Юбилей», «Предложение» и «Медведь».

«Если обратиться к предыстории нашего театра, то его организатором получилась я, это была моя идея. Сначала мы собрали небольшую труппу, потом она увеличилась. В этом году я также решала принять участие, как актриса. Сегодня зрители встретили все наши пьесы очень радушно», - рассказал актриса театра «Мечта» Тамара Пушкарева.

Отметим, Дом культуры «Контакт» - один из главных культурных центров округа. Здесь открыты творческие кружки и секции, а также регулярно проводят мастер-классы, конкурсы и праздничные вечера.