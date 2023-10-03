Театр кукол «Огниво» открыл сезон постановкой по мотивам сказки Андерсена

Читайте нас в:

Театр «Огниво» представит зрителям в этом сезоне как уже знакомые постановки, так и премьеры. На сцене покажут два новых спектакля «Гоголь. Петербургские истории» и «Хрю-хрю истории или картинки из жизни свинки».

«Это дня нас всегда праздник, потому что мы встречаемся с нашим зрителем. <…> Мозг наш так настроен, что мы должны работать на нашего зрителя», - поделился художественный руководитель театра кукол «Огниво» Алексей Гущук.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».