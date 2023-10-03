Театр кукол «Огниво» открыл сезон постановкой по мотивам сказки Андерсена

03 октября 2023, 17:33
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Театр кукол «Огниво» имени Железкина в Мытищах открыл 32-й сезон одноименной поставновкой. Спеклакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена собрал полный зал.

Театр «Огниво» представит зрителям в этом сезоне как уже знакомые постановки, так и премьеры. На сцене покажут два новых спектакля «Гоголь. Петербургские истории» и «Хрю-хрю истории или картинки из жизни свинки».

«Это дня нас всегда праздник, потому что мы встречаемся с нашим зрителем. <…> Мозг наш так настроен, что мы должны работать на нашего зрителя», - поделился художественный руководитель театра кукол «Огниво» Алексей Гущук.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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Мытищи Театры
Новый культурно-досуговый центр появится в Звенигороде в 2024 году
23 октября 2023, 17:38
Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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По инициативе местных жителей в микрорайоне Супонево в Одинцовском округе откроется новый кльтурно-досуговый центр. К работам приступят в 2024 году.

Дом культуры откроют в корпусе № 3 по Нахабинскому шоссе. Нежилые помещения на первом и втором этажах здания передали в безвозмездное пользование Введенскому сельскому Дому культуры «Огонек». После завершения ремонтных работ новый культурно-досуговый центр станет его филиалом.

«Осмотрели помещения вместе с активными жителями микрорайона. <…> По нашей задумке, здесь должен появиться полноценный дом культуры - с творческими мастер-классами, образовательными, спортивными и музыкальными кружками», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

По его словам, в новом центре смогут разместиться филиал «Активного долголетия», хор ветеранов и шахматный клуб, в котором занимаются более 60 человек всех возрастов.

Проект нового дома культуры разработают в этом году, а в 2024-м приступят к ремонту.

Напомним, что в 2021 году Дом культуры «Огонек» стал победителем конкурса Министерства культуры Московской области на лучшее учреждение в сельской местности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Дом культуры «Родники» в Волоколамске полностью обновят к концу года. Там также установят современное оборудование.

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Одинцово
Подмосковный школьник Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий
23 октября 2023, 17:19
ЦМИТ Жуковский
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Школьник из Жуковского Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий Молодые профессионалы — 2023» в компетенции «Нейросети и большие данные». Юноша является воспитанником Центра молодежного инновационного творчества «Жуковский».

Финал чемпионата проходил в Великом Новгороде. На заключительном этапе участники определяли и распознавали номера автомобилей по изображению, а также переводили их в текстовый формат.

«Нейросети и большие данные играли важную роль в автоматизации и ускорении процесса распознавания, поскольку ручное распознавание занимает много времени. Моя основная задача заключалась в написании кода, который подавал изображение на вход нейросети», - отметил Разумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

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Школьники Жуковский
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 17:12
Минтранс Подмосковья
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Служба помощи при ДТП получила свыше трех тысяч звонков за неделю в Подмосковье. Операторы помогли оформить европротоколы 388 водителям.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, помощь по оформлению аварии за неделю получили 1,1 тысячи человек.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатные консультации жителям, попавшим в аварию. Обратиться туда можно по телефону и лично - в центры в 15 округах региона. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других муниципалитетах.

Получить консультацию оператора можно по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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ДТП Дороги
Митинг и концерт ко Дню призывника прошли в Солнечногорске
23 октября 2023, 16:57
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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День призывника прошел в Солнечногорске. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выпускникам курсов «Выстрел», погибшим в Великой Отечественной войне, а затем приняли участие в концерте.

Участие в митинге приняли призывники, кадеты, юнармейцы, а также представители администрации городского округа Солнечногорск, военного комиссариата, ветераны и члены местного отделения «Боевого братства».

«Уверен, что для наших солнечногорских ребят армейская служба станет хорошей школой жизни. Всегда помните, что военная служба - это святой долг каждого, будьте достойны своих дедов, отцов и старших братьев!» - сказал военный комиссар городского округа Солнечногорск Константин Ахметшин.

После торжественной части в доме культуры «Выстрел» прошел концерт. Для гостей выступили солисты и творческие коллективы округа.

Всего в рамках этой осенней кампании призывниками станут 150 юношей из Солнечногорска. Напомним, что они не будут проходить службу в зоне в специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

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Солнечногорск

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