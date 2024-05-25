Театр «Куклы и люди» в Лобне отметил юбилей

Технология изготовления кукол была позаимствована у легендарного Театра имени Образцова. С течением времени драматические актеры освоили и кукольное мастерство, ведь каждая кукла создается вручную.

В 2012 году у театра появился собственный дом в микрорайоне Катюшки. Просторное фойе, уютный буфет и удобный зрительный зал создают комфортную обстановку для всех участников представлений.

«С одной стороны, девушки в 25-летнем возрасте уже зрелые, с другой - еще юные. Пусть театр сохранит эту двойственность и в будущем», - отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Театр «Куклы и люди» не только ставит спектакли, но и участвует в организации городских мероприятий. Авторские программы по профилактике наркомании и обучению правилам дорожного движения стали доброй традицией, помогая взрослым отвечать на важные вопросы детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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