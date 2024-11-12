Театр из Лосино-Петровского принял участие в международном фестивале

Из 39 заявок было отобрано 15 спектаклей, которые на протяжении недели показывались в Центре культуры «Сцена» перед профессиональным жюри и независимыми зрителями.

Постановка студии «Солнце» собрала полный зрительный зал, где мамы с детьми с интересом погружались в сказочный мир, живо реагируя на ярких персонажей, созданных талантливыми воспитанниками студии. Искренние эмоции и отклик зрителей не остались незамеченными профессиональным жюри. Евлалия Афанасьева была удостоена награды за «Лучшую женскую роль». Виктория Афанасьева получила признание за «Лучшую работу педагога».

Фестиваль «Молодые - молодым» предоставил начинающим актерам уникальную возможность сделать важный шаг на пути к своему театральному будущему, вдохновляя их на новые творческие свершения.

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