23 сентября 2024, 19:52

Театр из Лобни стал лауреатом фестиваля народного творчества Подмосковья

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Диплом лауреата I степени на IV открытом фестивале народного творчества Московской области вручили театру «Куклы и люди» из городского округа Лобня. Спектакль «Золотая рыбка» получил награду «За лучшую режиссуру».

IV открытый фестиваль народного творчества «Лапоть и Валенок» прошел в Московской области. В дисциплине «Театральное искусство» коллектив театра «Куклы и люди» из Лобни стал лауреатом I степени. Диплом «За лучшую режиссуру» получила постановка «Золотая рыбка».

Творческое мероприятие собрало артистов со всего Подмосковья. Они показали более сотни работ в четырех номинациях: вокальное искусство, хореографическое искусство, театр и уличные гуляния.

Номера оценивало жюри, возглавляемое заслуженным работником культуры Московской области Светланой Тумановой.

Напомним, театр «Куклы и люди» работает в Лобне по адресу: Лобненский бульвар, дом № 9. Его руководитель - Жанетта Демихова.

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Лобня Театры
23 сентября 2024, 19:26
Реконструкцию исторической жизни города провели в Центральном парке Лобни
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Масштабный концерт «Летопись Лобни» организовали в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь провели реконструкцию событий города, которые произошли в разные эпохи.

Атмосферная историческая реконструкция по мотивам событий из жизни города прошла в городском округе Лобня. На мероприятии показали разные периоды: благоустройство села Киово в 1677 году, основание хлопкопрядильной фабрики в 1850 году и другие.

Жителям Лобни впервые представили эти номера на Дне города. По просьбам горожан программу повторили.

Отметим, что благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» этим летом Центральный парк в Лобне модернизировали. Для удобства инвалидов здесь обустроили безбарьерную входную группу, построили новые трибуны, аттракционы и павильон-кафе. В парке разместили детскую площадку и зоны для занятия спортом, проложили беговые и велосипедные дорожки.

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Лобня История
23 сентября 2024, 19:11
Дороги на четырех улицах отремонтировали в Лобне
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В городском округе Лобня капитально отремонтировали дороги на четырех улицах. В этом году в список на реконструкцию дорожного полотна добавили еще два участка.

Изначально в перечне на ремонт муниципальных дорог значились пять участков, четыре уже обновили. В этом году программу расширили. Список дополнили еще двумя участками.

Специалисты реконструировали дороги на улицах Юбилейной, Победы, Рабочей и Можайского. Позднее в городском округе Лобня отремонтируют покрытие на улицах Ленина и Некрасова. Работы завершат до середины октября.

По словам главы Лобни Анны Кротовой, дорогу обновят и на улице Чехова. Там исправят ошибку подрядчика.

«Изначально подрядчик неправильно сделал уклон, за что был оштрафован. Сейчас проблема решена прокладкой ливневки, пришлось немного снять асфальт. Если лаборатория подтвердит качество асфальта, то скоро здесь закончим», - рассказала Анна Кротова.

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Лобня Дороги Ремонтные работы
23 сентября 2024, 18:56
Марш-бросок от площади 49-й армии до мемориала «Кременки» прошел в Серпухове
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Более 100 будущих офицеров из Военной академии РВСН им. Петра Великого и 50 воспитанников патриотических объединений в Серпухове прошли марш-бросок от площади 49-й армии до мемориала «Кременка». Они преодолели около 30 километров по пути сражений Великой Отечественной войны.

Бойцы 49-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Захаркина сражались на рубеже обороны «Дракино-Кременки- Павловка» с октября по декабрь 1941 года. Марш-бросок посвятили подвигу советских солдат того периода.

Генерал-майор, почетный гражданин Серпухова, советник Главы Андрей Морозов дал старт. Более 100 курсантов Военной академии Петра Великого и Серпуховского филиала, а также воспитанники патриотических объединений прошли порядка 30 километров. Они начали с Площади 49-армии, затем возложили цветы к танку Т-34-85, «Рубежу обороны» в Протвине и завершили у военно-исторического мемориального комплекса «Кременки». Там они встретились с первоклассниками. Ребятам передали книгу с напутственными словами начальника Серпуховского филиала военной академии имени Петра Великого, генерал-майора Михаила Баитова.

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Серпухов Великая Отечественная война
23 сентября 2024, 18:56
Серию осенних праздников провели в Лобне
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Творческие мероприятия в честь наступления осени прошли в учреждениях Лобни. Горожане рисовали, пели и танцевали, смотрели спектакли и выступления местных артистов.

В доме культуры «Красная Поляна» организовали «Праздник осени». Гости мероприятия рисовали на асфальте и мольбертах, участвовали в песенных и танцевальных конкурсах. Для участников клуба «Активное долголетие» прошел концерт «Осенний блюз».

«Праздник первоклассника» подготовил театр «Куклы и люди». Для детей провели интерактивную программу с участием Феи Знаний. Также малыши посмотрели спектакль про Незнайку и его друзей. На праздник приехали ребята из семейного центра «Лобненский».

Игровую программу и детскую дискотеку организовали в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня.

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Праздники Лобня

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