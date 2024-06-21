Театр ФЭСТ представил премьеру спектакля «Прощение Фемиды» в Мытищах

Этот захватывающий детектив стал результатом прошлогодней творческой лаборатории «Дедукция». Игорь Шаповалов, художественный руководитель театра, отметил, что по условиям конкурса труппа должна была выбрать один сценарий для постановки, но такое решение оказалось сложным, поэтому были отобраны сразу три эскиза.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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