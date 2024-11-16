Театр «ФЭСТ» откроется в Мытищах в сентябре 2025 года

Самому знаменитому театру Мытищ исполнилось 36 лет. Самому зданию - уже больше 50 лет, и оно давно требовало реконструкции. Руководство театра, театральная труппа и жители округа с нетерпением ждут окончание ремонта. Уже сейчас заметны перемены как снаружи здания, так и внутри.

Администрация округа ход работ держит на постоянном контроле.

«Дорожная карта утверждена, и процесс реконструкции идет в плановом темпе. Все возникающие вопросы решаются оперативно, в том числе с помощью администрации», - сообщил заместитель генерального директора ООО «СК Эталон - М» Игорь Волков.

Ремонт планируют завершить 1 сентября следующего года.

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