18 апреля 2024, 17:47

Татьяну Косареву из Воскресенска поздравили с 90-летием

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Ветеран труда из Воскресенска Татьяна Косарева отпраздновала 90-летний юбилей. Поздравить женщину пришла заместитель главы городского округа Ольга Коротеева, которая передала теплые слова и подарки от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Татьяна Николаевна свою долгую и насыщенную жизнь посвятила работе на Воскресенском химическом комбинате, куда она приехала после окончания института в Иванове. За годы труда на предприятии ее усердие и преданность делу были отмечены многочисленными наградами.

Родилась Татьяна Николаевна в Ростове Ярославской области, где во время войны вместе с многодетной семьей пережила нелегкие времена. Самая старшая в семье, она всегда стремилась к обучению и самосовершенствованию, несмотря на трудности.

Особое уважение Татьяна Николаевна сохраняет к Николаю Ивановичу Докторову, директору химического комбината, под чьим руководством ей довелось работать. Именно он предложил ей возглавить комсомольскую организацию на предприятии, что стало началом ее активной общественной деятельности.

Сегодня Татьяна Николаевна с радостью делится своим богатым жизненным и профессиональным опытом.

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Семья Воскресенск
18 апреля 2024, 19:15
Акция «Библионочь» пройдет в Лобне 20 апреля
Unsplash
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В городском округе Лобня пройдет всероссийская акция «Библионочь», которая призвана объединить любителей чтения, культуры и творчества. Мероприятие запланировано на 20 апреля.

Организаторы подготовили насыщенную интеллектуально-развлекательную программу, предусматривающую мастер-классы и игры для участников всех возрастов. Особенным гостем вечера станет известный поэт и композитор Андрей Базовский.

Для создания уютной атмосферы гостям предложат чай и домашнюю выпечку.

Принять участив акции могут как взрослые, так и самые юные жители Лобни. Мероприятие состоится в Центральной библиотеке муниципалитета, расположенной по адресу: улица Чехова, 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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Лобня
18 апреля 2024, 19:07
Детскую площадку в парке Киово отремонтировали в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В городском округе Лобня после актов вандализма была полностью восстановлена детская площадка в парке Киово. О разрушениях и последующем восстановлении рассказала глава муниципалитета Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Дирекция парков городского округа оперативно отреагировала на инцидент, произошедший на недавно отремонтированной детской площадке. Вандалы, несмотря на кажущуюся надежность конструкции из тяжелых бревен и прочных креплений, смогли повредить и демонтировать части оборудования.

«Надеюсь, тот, кто сломал детскую площадку, одумается и направит энергию в мирное русло», - поделилась глава Лобни Анна Кротова.

В этом году в парке Киово планируется установка двух новых павильонов: первый предложит посетителям теплые раздевалки, а второй станет зоной для проведения мастер-классов и других активностей, доступных круглый год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Парки
18 апреля 2024, 19:01
Прием по вопросам здравоохранения пройдет в Воскресенске
Unsplash
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В администрации городского округа Воскресенск 23 апреля состоится встреча по вопросам здравоохранения. На вопросы жителей ответят заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева и начальник отдела социальных программ Светлана Кель. Начало встречи запланировано на 15:00.

Чтобы принять участие в мероприятии требуется предварительная запись. Сделать это можно по телефону 8-496-44-1-10-95. Встреча пройдет по адресу: площадь Ленина, дом 3, первый этаж, кабинет 16.

Задать вопросы на тему здравоохранения можно будет в разных точках области, включая приемную правительства в Красногорске на бульваре Строителей и в администрациях других городских округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в восьми округах Подмосковья в 2024 году откроют новые медцентры.

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Здравоохранение Воскресенск
18 апреля 2024, 18:39
Проблему освещения решат в селе Карпово в Воскресенске
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина пообещала в кратчайшие сроки решить вопрос с уличным освещением в селе Карпово. Местные жители о проблеме рассказали на выездной администрации.

Елена Овсянкина поручила заняться вопросом работникам муниципального казенного учреждения «Благоустройство и озеленение» и специалистам профильных служб.

«Примем меры для улучшения качества жизни нашего населения», - рассказала временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

Выездная администрация прошла в среду, 17 апреля, в доме культуры деревни Степанщино. Жители смогли обсудить свои проблемы и предложения непосредственно с профильными специалистами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в регионе пройдет акция «День добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Воскресенск

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