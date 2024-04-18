Татьяну Косареву из Воскресенска поздравили с 90-летием

Татьяна Николаевна свою долгую и насыщенную жизнь посвятила работе на Воскресенском химическом комбинате, куда она приехала после окончания института в Иванове. За годы труда на предприятии ее усердие и преданность делу были отмечены многочисленными наградами.

Родилась Татьяна Николаевна в Ростове Ярославской области, где во время войны вместе с многодетной семьей пережила нелегкие времена. Самая старшая в семье, она всегда стремилась к обучению и самосовершенствованию, несмотря на трудности.

Особое уважение Татьяна Николаевна сохраняет к Николаю Ивановичу Докторову, директору химического комбината, под чьим руководством ей довелось работать. Именно он предложил ей возглавить комсомольскую организацию на предприятии, что стало началом ее активной общественной деятельности.

Сегодня Татьяна Николаевна с радостью делится своим богатым жизненным и профессиональным опытом.

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