03 апреля 2024, 09:32

Татьяна Острянинова из Подольска победила на всероссийской олимпиаде школьников по истории и культуре

Телеканал «360»
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Ученица 10-го класса подольского лицея № 23 Татьяна Острянинова победила на всероссийской олимпиаде школьников. Она стала лучшей сразу в двух предметах: история и мировая художественная культура.

С победой ее поздравляла вся школа, в том числе два ее наставника - учителя истории Андрей Метельский и Александр Меньшиков. Девушка мечтает о новых победах в следующем году, а также планирует стать студенткой МГИМО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Олимпиада по мировой художественной культуре проходила в Москве. А после Татьяна отправилась в Новый Уренгой, чтобы проверить свои знания по истории. Там собрались сильнейшие школьники со всей страны, и лицеистка из Подольска попала в число призеров.

«Я испытываю удовлетворение от того, что достигла той цели, к которой шла два года», - поделилась Татьяна Острянинова.

Подольск Школьники История
03 апреля 2024, 10:48
Самую большую школу в Ленинском округе построят в ЖК «Первый квартал»
«Брусника»
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Школу для 1675 учеников с амфитеатром и трансформируемыми пространствами строят в «Первом квартале» в Ленинском округе. Открыть учебное учреждение планируется уже в этом году.

В Минжилполитики Подмосковья отметили, что работы идут по графику. Строители завершили устройство вентиляции первого этажа и наружной теплосети, армировали и забетонировали канал, подготовились к устройству монолита фундамента. Готовы материалы для монтажа канализации.

Площадь школы составит 27 тысяч «квадратов». Главная идея внутреннего пространства - его способность трансформироваться. Поэтому большая часть помещений не будет иметь привязки к одной функции, в них смогут проигрываться самые разные сценарии, как учебные, так и организационные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Строительство Ленинский округ
03 апреля 2024, 10:33
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 3 апреля
Медиасток.рф
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Свыше 860 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 3 апреля. Это на 2% меньше среднего показателя прошлого месяца. Загруженность дорог составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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Пробки Дороги
03 апреля 2024, 10:26
Подмосковье вошло в число лидеров России по обеспечению жителей чистой питьевой водой
Мин ЖКХ
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Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин назвал регионы, которые выполнили наибольший объем работ по программе «Чистая вода» с 2019 года. В числе лидеров — Подмосковье.

В МинЖКХ Подмосковья напомнили, что с 2014 года в регионе построили более 565 объектов водоснабжения, что позволило существенно улучшить качество питьевой воды для более 2,5 миллиона жителей.

В прошлом году построили 29 объектов питьевого водоснабжения в 19 городских округах. Чистая вода пришла в дома еще более 128 тысяч жителей.

Благодаря системной работе коммунальщикам удалось сократить количество жалоб на качество и перебои с водой, наладить централизованное водоснабжение малых населенных пунктов, снизить аварийность на сетях более чем на треть.

«В планах на этот год построить и реконструировать еще 49 объектов питьевого водоснабжения. Тем самым мы дополнительно обеспечим качественной водой более 301 тысячи человек», - сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ
03 апреля 2024, 10:05
Отделению анестезиологии и реаниматологии больницы в Воскресенске исполнилось 30 лет
Телеканал «360»
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Отделение анестезиологии и реаниматологии Воскресенской больницы отпраздновало 30-летие. Оно открылось 1 апреля 1994 года. Сегодня здесь работают 10 врачей и 25 медсестер.

Поздравить дружный коллектив с юбилеем и наградить за добросовестный труд приехали главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Они поблагодарили медиков за профессионализм, доброту и чуткость.

Отделение работает круглосуточно, врачи всегда готовы оказать экстренную помощь пациентам любого возраста, в том числе и детям. Спасать жизни помогает не только профессионализм медиков, но и новейшее оборудование.

«Поступает очень много современной аппаратуры, которая позволяет нам работать в операционных, проводить высокотехнологичные операции и диагностику больных», - поделилась заведующая отделением анестезиологии и реаниматологии стационара № 1 Воскресенской больницы Юлия Маркова.

Современное оборудование требует совершенствование навыков, поэтому врачам и медсестрам также приходится постоянно учиться и обновлять свои знания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медики региона смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

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Больницы Врачи Воскресенск

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