Татьяна Острянинова из Подольска победила на всероссийской олимпиаде школьников по истории и культуре

С победой ее поздравляла вся школа, в том числе два ее наставника - учителя истории Андрей Метельский и Александр Меньшиков. Девушка мечтает о новых победах в следующем году, а также планирует стать студенткой МГИМО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Олимпиада по мировой художественной культуре проходила в Москве. А после Татьяна отправилась в Новый Уренгой, чтобы проверить свои знания по истории. Там собрались сильнейшие школьники со всей страны, и лицеистка из Подольска попала в число призеров.

«Я испытываю удовлетворение от того, что достигла той цели, к которой шла два года», - поделилась Татьяна Острянинова.