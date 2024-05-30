30 мая 2024, 09:42

Тарычевский пруд в Видном очистят от мусора и благоустроят

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Благоустройство территории Малого Тарычевского пруда началось в Видном. Там очистят дно от мусора, а также приведут в порядок берега водоема.

Тарычевский пруд пользовался популярностью у жителей Видного, хотя и нуждался в очистке.

«Водоем и территорию вокруг ждет полное преображение. В настоящее время начали работы по обследованию и расчистке пруда. Также уже завершена подготовка территории к санитарной вырубке старых и аварийных деревьев», - рассказал заместитель главы Ленинского городского округа Вера Попова.

На объекте работают около 10 человек и спецтехника. Водолазу проводят обследование дна, а затем приступят к его очистке. На прилегающей территории демонтировали незаконные постройки и установили защитные ограждения. Сейчас ведется строительство пирса и понтонных площадок для буровых машин.

По проекту территория вокруг пруда будет разбита на три зоны: с лекарственными растениями, с сохранением существующего биоценоза и с высокими деревьями на крутом рельефе. Работы по благоустройству завершат к концу года.

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Благоустройство Ленинский округ Водоемы
30 мая 2024, 09:42
Утренние пробки составили 3 балла в Подмосковье 30 мая
Медиасток.рф
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Загруженность магистралей и шоссе Московской области оценили в три балла утром 30 мая. В Минтрансе региона отметили, что на дорогах находятся более 921 тысячи машин. Это чуть меньше средних значений апреля.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Пробки Дороги
29 мая 2024, 22:53
«Президентские состязания» среди школьников прошли в Одинцове
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Финальные соревнования регионального этапа «Президентских состязаний» среди школьников прошли в филиале Московской экономической школы Одинцовского городского округа. Турнир провели при участии Центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи и «Движения Первых Подмосковья».

По словам председателя совета регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» в Московской области Юрия Макеева, в соревнованиях приняли участие 16 команд из 13 городских округов. Для ребят подготовили много интересного - спортивную эстафету и викторину на теоретические знания.

«Нам нравится участвовать в „Президентских состязаниях“. Мы рады, что вышли в финал регионального этапа. Участие в таких соревнованиях дает уверенность в том, что мы все сможем, благодаря труду, дружбе и спортивным достижениям», - рассказали ученики Ново-Харитоновской школы № 10 Валерия Лободенко и Федор Битков.

В финальный день турнира ребята поучаствовали в конкурсе на знание базовых основ теории физической культуры и спорта, а также выполнили беговое задание - личный забег на тысячу метров на стадионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Школьники
29 мая 2024, 22:41
Глава Лобни Анна Кротова проверила работу валидаторов в городских автобусах
Медиасток.рф
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По словам Главы города Анны Кротовой, в последнее время стало распространено обращение по поводу неисправных валидаторов, что могло привести к проблемам с оплатой проезда. Глава города лично проверила работу валидаторов, общаясь с пассажирами и подчеркивая важность соблюдения правил оплаты проезда.

Опробовав систему безналичного расчета Тройкой, Анна Кротова подтвердила, что работа системы корректна, и призвала пассажиров пользоваться картой для оплаты проезда. Оплата проезда в Подмосковье возможна только безналичным способом - банковскими, социальными или транспортными картами.

Специалисты администрации проводят рейды, нацеленные на контроль над тем, чтобы пассажиры вовремя оплачивали проезд и водители не принимали наличные деньги или банковские переводы. Такие рейды проходят по всей Московской области, но Лобне уделяют особое внимание.

Главная цель таких проверок - приучить пассажиров оплачивать проезд картами, а также водителей к оплате за проезд исключительно с помощью банковских карт или без наличных средств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Правила Автобусы
29 мая 2024, 22:39
Самый недорогой участок прошлой недели в Подмосковье арендовали на торгах в Шатуре
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Самый недорогой участок земли сдали в аренду на земельно-имущественных торгах в городском округе Шатура. Всего на прошлой неделе подмосковный комитет по конкурентной политике провел 155 аукционов.

В деревне Красная 20 соток земли сдали в аренду за 20 225,08 рублей. Начальная цена стартовала с 19 636 рублей в год, но два участника смогли увеличить ее лишь на 589,08 рублей.

В комитете напомнили, что найти доступные к торгам лоты можно на сайте ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

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Аукционы Шатура

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