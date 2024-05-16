16 мая 2024, 12:39

Тарифы на проезд в общественном транспорте изменятся в Подмосковье

Медиасток.рф
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Стоимость проезда на общественном транспорте изменится в Московской области с 20 мая. Новые тарифы позволят сохранить объемы транспортной работы, в том числе по новым диаметральным маршрутам.

Стоимость одной поездки по «Стрелке», «Тройке», а также по банковским картам составит 54 рубля. В пригородном сообщении - 54 рубля + 6-7 рублей за каждые следующие 2,5 километра.

Оплата поездки единой транспортной картой, банковской картой «учащегося» и «льготной» составит 27 рублей в городском сообщении, с увеличением на 3-3,5 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

Изменения тарифов затронут и железнодорожного транспорта. Стоимость проезда в электричках станет дифференцированной: 40 рублей за одну пригородную тарифную зону и 34 рубля за каждое дополнительное пересечение тарифных зон. Стоимость разовой поездки в пределах зоны МЦД «Пригород» при оплате транспортной картой «Тройка» составит 76 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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Дороги Автобусы
16 мая 2024, 12:49
Юношу избавили от приступов эпилепсии в больнице в Подольске
Пресс-служба Минздрава МО
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Пациент 24 лет поступил в нейрохирургическое отделение Подольской областной клинической больницы с жалобами на частые эпилептические приступы. Врачи провели обследование и обнаружили, что причиной недуга является аномалия развития сосудов головного мозга. Приняли решение об операции.

«Над бровью пациента сделали разрез, затем в черепе пациента сделали отверстие диаметром два сантиметра. Через него специалистам удалось проникнуть в мозг и удалить каверному», - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский.

Операция длилась три часа. Точную локализацию каверномы обнаружили в помощью сверхточного микроскопа и интраоперационной навигации. Опухоль удалили.

Сейчас пациент уже выписан из больницы. После операции у него больше не было эпилептических приступов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом.

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Подольск Больницы
16 мая 2024, 12:48
Еще одна молодая семья из Зарайска получила жилье по субсидии
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Молодая семья из Зарайска получила собственное жилье благодаря программе поддержки. Александра Аршина вместе с сыном переедут в новую квартиру этим летом.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, Александра работает бьюти-мастером и воспитывает восьмилетнего сына. Долгое время они жили вместе с родственниками женщины. Теперь они смогут переехать в сосбтвенную квартиру.

«Дом в очень хорошем месте, рядом магазины, остановки, школа, детсад. Благожелательные соседи - бабульки, семьи, все давно там живут. В нашей двушке будем полностью делать капитальный ремонт. Сейчас идет черновая работа, переезжать будем к лету», - рассказала Александра.

В этом году участниками программы стала 271 семья.

Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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Семья Зарайск
16 мая 2024, 12:48
Владислав Мурашов возглавил министерство по содержанию территорий в Подмосковье
Медиасток.рф
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Депутаты Мособлдумы утвердили назначение Владислава Мурашова на должность заместителя председателя правительства — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Решение об этом назначении ранее озвучил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Депутаты Мособлдумы утвердили назначение Владислава Мурашова на должность заместителя председателя правительства - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Решение об этом назначении ранее озвучил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

ГУСТ уже долгое время работает в Подмосковье, помогая поддерживать дворы и улицы в чистоте и порядке. Теперь на его базе создают профильное министерство, которое усилит контроль за управляющими компаниями, состоянием жилых домов, чистотой в подъездах. Главой ведомства стал зампред правительства Московской области Владислав Мурашов.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору вошло в рабочий блок вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

«Мы создаем новое министерство. Точнее не совсем новое - мы его адаптируем. ГУСТ адаптируем под очень важное направление - все, что у нас связано с чистотой, содержанием, администрированием мусора, ТБО», - отметил Андрей Воробьев.

Команду ведомства усилили для выполнения поставленных задач.

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Мособлдума
16 мая 2024, 12:48
Юные жители Одинцова получили более 80 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников
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Ученики 9-11 классов из Одинцовского округа показали высокие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников. Ребята получили более 80 дипломов на заключительном этапе, в том числе в качестве абсолютных победителей.

Наибольшее число наград у школьников по обществознанию - 24, чуть меньше по английскому языку - 20, на третьем месте право - 18. Удалось показать успехи и на олимпиаде по иностранным языкам - французскому и китайскому, а также по искусству, истории, экономике, экологии, технологии, биологии, географии и литературе. Одинцовские ребята получили на 30 дипломов больше по сравнению с прошлым годом.

Среди победителей старшеклассники 10 учебных заведений округа: Одинцовской лингвистической гимназии, гимназии № 4, гимназии Святителя Василия Великого, лицея № 10, лицея № 2, лицея № 6 имени Пушкина, Зареченской средней школы, школы «КвантУм», образовательного центра «Флагман» и гимназии имени Примакова.

Стоит отметить, что на заключительном этапе среди участников из Подмосковья было 74 победителя и 367 призеров. Они поставили новый рекорд в общем зачете по числу наград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Награды Школьники Образование

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