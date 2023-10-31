Тарифы на проезд в общественном транспорте изменятся в Подмосковье с 1 ноября

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объяснило повышение тарифов ростом цен на горюче-смазочные материалы, шины, ремонт и техническое обслуживание автобусов.

С 1 ноября при оплате картами «Стрелка» и «Тройка» стоимость одной поездки составит 49 рублей 47 копеек по городу и 49 рублей 47 копеек за городом, плюс 6,23 - 6,28 рубля за каждые следующие 2,5 километра. При оплате обычной банковской картой стоимость поездки составит 50 рублей по городу, плюс шесть-семь рублей за каждые 2,5 километра в пригородном сообщении.

Разовый печатный билет будет стоить 78 рублей в городском сообщении. Плата по единой транспортной карте, банковской карте учащегося и льготной составит 24 рубля 74 копейки в городском сообщении.

С 15 октября в Подмосковье подорожал проезд и на электричках. Плата за одну пригородную зону в регионе составила 33 рубля, в Москве - 52 рубля. Тариф на разовый проезд в пределах МЦД при оплате транспортной картой «Тройка» составил 71 рубль.

Цена проездных билетов на 12 месяцев не меняется уже два года и снова осталась на прежнем уровне - 24 тысячи 450 рублей.

С полной информацией по новым тарифам на проезд в общественном транспорте можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.