Тарифы на проезд в наземном транспорте Подмосковья не изменятся в 2024 году

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В региональном комитете по ценам и тарифам напомнили, что перевозка пассажиров осуществляется по маршрутам с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами.

«На маршрутах по регулируемым тарифам стоимость проезда установлена с 1 ноября 2023 года постановлением правительства Московской области. Увеличение таких тарифов с 1 января 2024 года не предусмотрено», - пояснили в ведомстве.

По картам «Стрелка» и «Тройка» поездка обойдется пассажирам в 49,47 рубля, банковской карте - 50 рублей. В пригородном сообщении за каждые 2,5 километра пути стоимость увеличивается на шесть-семь рублей.

На коммерческих маршрутах цены пересматривают перевозчики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что развитие транспортной системы Подмосковья активно продолжится в 2024 году. К моделированию новых маршрутов подключают искусственный интеллект.

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