05 августа 2024, 16:13

Танцующий оркестр выступил в Александровском сквере в Реутове

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В Александровском сквере городского округа Реутов 2 августа показал представление танцующий оркестр BravisBrassBand. Благодаря проекту «Следуй за музыкой» такие вечера в городе пройдут каждую пятницу.

Особенность танцующего оркестра BravisBrassBand, который выступил в Александровском сквере 2 августа, в том, что музыканты объединяют поп-музыку в оригинальных аранжировках и танцы.

Жители Реутова останавливались, чтобы насладиться представлением, танцевали, некоторые наблюдали за выступлением из окон домов. В сквер приехали семьи с детьми и молодежь. Музыкальный подарок сделали горожанам накануне Дня города.

Музыкальные представления можно увидеть в Реутове каждую пятницу, следующее пройдет 9 августа: трио Delight show выступит на крыше коворкинга.

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Праздники Реутов
05 августа 2024, 16:37
Пожилую пациентку с опухолью тонкой кишки спасли в онкодиспансере Балашихи
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К медикам Балашихи обратилась 85-летняя женщина. Пару лет назад она начала чувствовать боль внизу живота. В Московском областном онкологическом диспансере ей поставили диагноз саркома брыжейки тонкой кишки и сделали операцию.

Чтобы определить, что именно вызывает сильную боль у пациентки, врачи Московского областного онкологического диспансера провели ряд обследований. У женщины обнаружили опухоль тонкой кишки.

«Опухоль достигла 40 сантиметров в диаметре, поэтому для спасения жизни пациентки мы провели оперативное хирургическое вмешательство. Спустя 12 дней женщина была выписана под наблюдение гинеколога по месту жительства», - рассказала заведующая онкологическим отделением № 4 Ирина Карьгина.

Напомним, в Красногорске строят главный детский медицинский центр Подмосковья. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие.

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Здравоохранение Медицина Балашиха
05 августа 2024, 16:33
Астроном Лев Львов из Шатуры сфотографировал созвездие Лисички
Лев Львов
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Лев Львов из Шатуры увлекается астрофотографией. Он ловит в объективе камеры космические явления: созвездия, северного сияние и транзит планет.

Интерес к астрономии у Льва появился в детстве после того, как папа показал ему летящую комету. Это была Хейла-Боппа (C/1995 O1), признанная самой наблюдаемой и ярчайшей кометой 20 века.

«Я тогда даже и не знал, что это такое „комета“. Конечно же, я был поражен увиденным. В голове сразу возникла куча вопросов: куда она летит, не упадет ли на нас, что такое комета, долго ли будет ее видно. Это подтолкнуло меня увлечься астрономией. Прошло много лет, купил первый телескоп, кое-что начал читать на астрономическую тему, но в голове всегда оставалась эта комета, и я решил, что дождусь следующей и обязательно ее сфотографирую. Наступил 2020 год, и мне подвернулся шанс. Я не старался сделать красивый снимок, а старался запечатлеть сам факт», - рассказал Лев Львов.

Шатурянин Лев Львов создал свой телеграмм-канал. Там он рассказывает об астрономических объектах и явлениях.

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Луна Шатура
05 августа 2024, 16:23
Нарколог Наталья Ханбекова пополнила штат больницы в Павловском Посаде
Павлово-Посадский филиал ГБУЗ Московской области “Психиатрическая больница №3 им. Т.Б. Дмитриевой
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Психиатр-нарколог Наталья Владимировна Ханбекова будет принимать пациентов в Павловском Посаде. Она приступила к работе о 2-м наркологическом отделении филиала местной психиатрической больницы.

Ханбекова имеет высшую квалификационную категорию по специальности психиатрия-наркология. Успехов в новом коллективе ей пожелал главный врач психиатрической больницы № 3 имени Дмитриевой Эдуард Слуцкин.

«Быть врачом - это большая ответственность за жизнь и здоровье людей, за счастье их близких и за здоровое общество в целом», - отметил он.

Напомним, стационар психиатрической больницы работает круглосуточно и без выходных. Главный врач принимает во вторую и четвертую среду месяца с 10:00 до 13:00 по адресу: деревня Андреево, дом № 87. Телефон регистратуры: 8 (496) 432- 24-03 или 8 (496) 432-00-36.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале финальной стадии строительства главной детской больницы региона.

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Больницы Врачи Павловский посад
05 августа 2024, 16:20
Параспортсмены из Химок стали чемпионами России по академической гребле
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники физкультурно-спортивного клуба «Благо» в Химках выиграли золото чемпионата России по академической гребле. В соревнованиях участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Чемпионат России объединил свыше 60 участников из 10 регионов России. Пять спортсменов из Химок выступили в составе сборной Московской области. Егор Фролов и Ирина Виницкая выиграли золото турнира дважды. Дуэт стал первым в классе двойка микст. Также спортсмены получили индивидуальные награды в одиночных разрядах. Кроме того, объединенный экипаж Подмосковья и Москвы в четверке распашной с рулевым принес бронзовые медали Максиму Манакову, Ольге Кононовой и Екатерине Снегиревой.

«В химкинском клубе „Благо“ формируется как адаптивная физическая культура, так и спорт высших достижений. Члены клуба участвовали в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, становились чемпионами и призерами мира и Европы, многократными чемпионами и рекордсменами России. Я очень рад, что администрация Химок помогает инклюзивному спорту развиваться», - сказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки

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