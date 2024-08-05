Танцующий оркестр выступил в Александровском сквере в Реутове

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Особенность танцующего оркестра BravisBrassBand, который выступил в Александровском сквере 2 августа, в том, что музыканты объединяют поп-музыку в оригинальных аранжировках и танцы.

Жители Реутова останавливались, чтобы насладиться представлением, танцевали, некоторые наблюдали за выступлением из окон домов. В сквер приехали семьи с детьми и молодежь. Музыкальный подарок сделали горожанам накануне Дня города.

Музыкальные представления можно увидеть в Реутове каждую пятницу, следующее пройдет 9 августа: трио Delight show выступит на крыше коворкинга.

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