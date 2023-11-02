Танцоры из Воскресенска победили на всероссийском конкурсе творчества и искусств в Коломне

Концерт к открытию творческого сезона Культурно-досугового центра прошел в Воскресенске

Культурно-досуговый центр городского округа Воскресенск открыл новый творческий сезон. По этому случаю в доме культуры села Ашитково прошел большой концерт.

Гостями праздника стали муниципальный депутат Анна Кузнецова и начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Они поздравили творческие коллективы с открытием сезона и пожелали им успехов и вдохновения.

Елена Баклушина поблагодарила за подготовку мероприятия коллектив дома культуры села Ашитково и отметила важность работы сотрудников, обеспечивающих техническое обслуживание концерта.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Гостями праздника стали муниципальный депутат Анна Кузнецова и начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Они поздравили творческие коллективы с открытием сезона и пожелали им успехов и вдохновения.

Елена Баклушина поблагодарила за подготовку мероприятия коллектив дома культуры села Ашитково и отметила важность работы сотрудников, обеспечивающих техническое обслуживание концерта.

Елена Баклушина поблагодарила за подготовку мероприятия коллектив дома культуры села Ашитково и отметила важность работы сотрудников, обеспечивающих техническое обслуживание концерта.

Гостями праздника стали муниципальный депутат Анна Кузнецова и начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Они поздравили творческие коллективы с открытием сезона и пожелали им успехов и вдохновения.