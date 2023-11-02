Танцоры из Воскресенска победили на всероссийском конкурсе творчества и искусств в Коломне
Коллективы учреждений культуры Воскресенска приняли участие во всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусств «Янтарная осень». Мероприятие прошло в селе Черкизово городского округа Коломна 28 октября.
Воскресенский хореографический коллектив «Фантазия» из детской школы искусств № 5 получил несколько наград конкурса. Так, танцоры взяли Гран-при и стали лауреатами 1-й степени в различных номинациях. Кроме того, коллектив выиграл грант в размере 10 тысяч рублей. Подготовила ребят к конкурсу руководитель коллектива Галина Кудрявцева.
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