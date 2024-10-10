10 октября 2024, 13:17

Танцоры из Воскресенска победили на международном конкурсе в Нижнем Новгороде

Администрация г.о. Воскресенск
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Воскресенские танцоры стали лауреатами международного конкурса «Жемчужина Поволжья» в Нижнем Новгороде. Воспитанники отличились сразу в нескольких номинациях.

В XVII международном фестиваль-конкурсе детского и юношеского творчества «Жемчужина Поволжья» приняли участие воспитанники хореографического коллектива «Фантазия» «Воскресенской детской школы искусств».

Танцоры под руководством Галины Кудрявцевой показали высокий уровень мастерства и получили заслуженные награды. Они стали лауреатами II степени в номинациях «Народный танец» и «Народный стилизованный танец». Дуэт Арины Борисовой и Марии Задонской завоевал диплом лауреата I степени за танец «Подружки». Номер «Отрадушка» в исполнении солистки коллектива Алены Журовой отметили дипломом II степени, а Алене Журовой в дуэте с Анастасией Бударевой вручили диплом лауреата III степени за артистичное исполнение молдавского танца «Сырба».

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Воскресенск конкурсы
10 октября 2024, 14:26
«У нас свои технологии и селекция». Андрей Воробьев — о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте
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Подмосковье входит в топ-5 страны по экспорту сельхозпродуктов, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» на крупнейшей аграрной выставке «Золотая осень». У региона — собственные генетические и селекционные технологии.

Он объяснил, что сыворотку всегда превращают в бесценный продукт, если будут включены технологии.

«Это экспортный продукт - сыворотка, молочная сухая. Задача - сделать инвестиции, построить современное предприятие, которое конвертирует эту сыворотку в ценный продукт для спортивного и детского питания. Для питания тех, кто после сложных операций. Все это замкнутый цикл и безотходное производство - вот к чему мы стремимся», - заключил губернатор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подмосковье входит в топ-5 страны по экспорту сельхозпродуктов, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» на крупнейшей аграрной выставке «Золотая осень». У региона - собственные генетические и селекционные технологии.

«Во все времена Московская область отличалась инновациями и технологиями. У нас нет столько миллионов гектаров и пашней - только технологии помогут обеспечить преимущество. Мы пятые в стране по экспорту сельхозпродукции. Стоимость тонны экспорта в мире, а Китай лидирует, - три тысячи долларов. У нас - 1,8 тысячи. Они заметная. Все это благодаря тому, что у нас есть своя селекция и своя генетика», - отметил глава Подмосковья.

Он добавил, что, лишь когда есть технологии, можно претендовать на эффективность и более низкую себестоимость.

«Это показывает и стенд с овощами „Эко-культура“. Это закрытые грунты. Мы вторые в России после Липецка по объему», - сказал Андрей Воробьев.

Кроме того, большой экспортный потенциал связан с селекцией картофеля. В Талдоме и Дмитрове работают ученые и агрономы, которые создают высокопроизводительные сорта.

Еще один проект, на который губернатор обратил внимание на выставке, - «Артфрут».

«Он достаточно свежий, потому что раньше мы не особо понимали, как можно выращивать ягоду в закрытых грунтах. Сегодня это реалии. Эта компания - лидер по импорту фруктов и ягод вообще, но импортозамещение, которое они делают, также предполагает заметные инвестиции в семена», - сказал Андрей Воробьев.

Стоит задача по строительству селекционного центра, инвестиции в который позволят выращивать подмосковные ягоды не на импортных семенах, а на собственных, объяснил Андрей Воробьев.

Московская область - номер один в России по производству сыра.

Статистика Экспорт Сельское хозяйство Андрей Воробьев
10 октября 2024, 14:22
Ученые провели для школьников в Подольске мастер-класс по исследованию осетров
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Ученики Дубровицкой школы побывали на экскурсии в Федеральном исследовательском центре животноводства имени Льва Эрнста в Подольске. Научные работники организовали для маленьких гостей несколько интересных мастер-классов.

Ребята увидели экспериментальную установку замкнутого водоснабжения, в которой исследуют сибирского осетра и стерлядь. Школьники узнали, как определить пол ценных пород рыб с помощью ультразвуковой диагностики. Четвероклассники также приняли участие в интерактивном занятии «Ловись, рыбка, большая и маленькая», где ученые рассказали о происхождении, видах и методах исследования рыб.

В настоящее время исследования осетров проводит на базе центра молодежная лаборатория генетических технологий в агро- и аквахозяйстве. Результаты будут применяться для селекции осетровых рыб, которых разводят в условиях аквакультуры.

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Подольск Ученые Школьники
10 октября 2024, 14:07
Подмосковные региональные операторы представили область на экологическом форуме
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Четвертый российский экологический форум прошел в Истре. В нем приняли участие сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Экологический форум направлен на привлечение специалистов к актуальным проблемам. Одну из сессий посвятили работе региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Эксперты обсудили организационные и экономические вопросы, а также представили стенд компании «МСК-НТ». Его посвятили проекту «Сожми и закрути ПЭТ». Его уже посетили свыше 800 юных экологов.

«Экономика замкнутого цикла стремительно развивается с каждым годом, поэтому важно делиться идеями и подводить итоги проделанной работы. Сегодня в Подмосковье мы стараемся обеспечить жителей всей необходимой инфраструктурой для сбора вторичного сырья - внедряем новые проекты, совершенствуем комплексы по переработке отходов, создаем информационные платформы», - сказал заместитель председателя правительства области, глава министерства Владислав Мурашов.

Участники форума также обсудили планы по развитию технологий, цифровизацию отрасли и многое другое. Для гостей провели тематические мастер-классы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология
10 октября 2024, 13:18
Серпуховский завод представил интерактивный лифт на международной выставке
СЛЗ (Серпуховский лифтостроительный завод)
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Еще две модели лифтов интерактивными возможностями собрали на заводе в Серпухове. Их продемонстрируют на международной выставке в Москве.

Серпуховский лифтостроительный завод представит новую кабину с дизайном от студии Артемия Лебедева. Ее грузоподъемность составит одну тысячу килограммов.

Как сообщили в подмосковном Мининвесте, кабина пройдет первую обкатку на выставке «Лифт Экспо». Для этого на заводе собрали специальную шахту. Она обеспечит передвижение пассажиров на второй уровень и спуск на первый.

Кибина оборудована видеокамерой, OLED-экранами под зеркалом и стеклянными панелями. В сентябре модель стала призеров национальной премии по промышленному дизайну.

Гости выставки также смогут увидеть концептуальную версию - ее стены облицованы натуральным камнем, а пол - покрытием из керамогранита.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Серпухов Заводы

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