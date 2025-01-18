Танцоры из Серпухова завоевали Гран-При международного конкурса

Конкурс, организованный Межрегиональной творческой общественной организацией «Радость планеты» при поддержке Министерства культуры РФ, стал ярким событием в мире многожанрового искусства. Участники демонстрировали свои таланты в народном, современном, эстрадном и классическом танце. Однако именно «Сильфида» смогла покорить жюри своей уникальной программой, включающей 11 номеров.

Особое внимание привлек премьерный номер коллектива - «Манифест к красоте», созданный балетмейстером-хореографом Кристиной Селивановой. Этот танец стал не только технически сложным, но и глубоко философским произведением. «Манифест к красоте» - это призыв задуматься о настоящей сути красоты, которая скрыта не во внешнем, а во внутреннем мире человека. «В эпоху фейков и искусственных стандартов красоты мы хотели напомнить зрителям, что подлинная красота - это душа, а не внешняя оболочка», - прокомментировала Кристина Георгиевна.

Высокий профессионализм коллектива был оценен именитым жюри, в состав которого вошли Заслуженная артистка России Татьяна Мокрицкая, Заслуженный деятель культуры Александр Данилов и балетмейстер Оксана Тихомирова.