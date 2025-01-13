Танцоры из Подольска стали призерами областного турнира по бальным танцам

Танцевальный турнир «Большой кубок столицы - 2025» состоялся в Красногорске в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо». Под руководством тренеров Дениса и Ирины Прохоровых в соревнованиях выступили пары из Подольска.

В категории «Юниоры 12-15 лет до Д класса» в европейской программе Максим Зотов и Анастасия Климова завоевали первое место, а в латиноамериканской - пятое. Пара Сергей Козик и Василиса Забалуева заняли почетное шестое место в категории «Юниоры 12-15 лет начального уровня» в европейской программе.

Отметим, что Центр танцевального спорта «Славянская Слобода» посещают около сотни воспитанников в возрасте от трех лет. В прошлом году учреждение отметило 20 лет работы в Подольске.