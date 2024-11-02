Танцоры из Подольска получили 5 дипломов на международном конкурсе

На этом конкурсе юные таланты выступали в разных номинациях, включая вокал, хореографию и театральное искусство.

В фестивале участвовали коллективы из разных городов России, таких как Владивосток, Краснодар и Набережные Челны. Подольск на конкурсе представили воспитанники Дворца молодежи, которые также посетили мастер-класс от известного члена жюри Алексея Кузьменко. Артист ансамбля имени Елисеева и лауреат многих культурных премий, поделился с ребятами секретами street-стиля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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